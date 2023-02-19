Ми отримали вагомі сигнали від наших партнерів щодо неминучості притягнення Росії до відповідальності за агресію й терор проти України – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогоднішній день почався з превентивних відключень електрики в частині областей нашої держави. Ці відключення були потрібні, щоб захистити мережі та генерацію від чергового російського ракетного нальоту.

І ми завершуємо цю суботу без відключень електрики майже на всій території нашої держави. Окрім частини, зокрема, Одещини, де триває відновлення після попередніх атак, і деяких районів, де мережі пошкоджені поривами вітру. Більшість території України – з енергетикою. Більшість наших людей – з електрикою.

І це чергове підтвердження нашої з вами стійкості, сили України, колосальної роботи, яка проводилась і проводиться багатьма людьми. Усіма, хто відновлює й захищає енергетику. Усіма, хто працює для посилення нашої ППО. Усіма нашими партнерами, які допомагають. І, звичайно, усіма нашими воїнами, які щодня, щоночі захищають Україну у складі Повітряних сил та всіх наших сил оборони й безпеки.

Я дякую кожному й кожній, хто зробив свій внесок у захист українського неба та енергосистеми держави! Це дуже вагомий результат для України. Результат, якого ми досягли всі разом.

Ми продовжимо робити все можливе й неможливе, щоб дати Україні більше ППО, більше гарантій стійкості, більше захисту від будь-яких ударів Росії.

Сьогодні в Німеччині, в Мюнхені, продовжила роботу конференція з питань безпеки. Це другий день конференції. Не просто українська тема, а саме тема української перемоги, яку ми наближаємо, сьогодні очевидно домінувала в дискусіях на конференції. Є важливі заяви світових лідерів на підтримку нашої держави, є й сигнали про посилення зброї для нашого захисту. Це стосується, зокрема, далекобійних ракет, іншої зброї, довготривалості підтримки України.

Я вдячний усім лідерам за підтримку й за те, що було вчора. І за сигнали, які сьогодні були в Мюнхені. Які підтверджують, що російська агресія матиме лише один фінал, а саме – програш держави-терориста. І ми маємо зробити все, щоб пришвидшити російський програш. Тиск світу має бути таким, щоб Росія не встигала знаходити нові форми терору.

До речі, наша дипломатична робота наступного тижня буде присвячена саме цьому – саме пришвидшенню нашого руху. Очікуємо вагомих новин для України, для нашої безпеки.

Традиційно хочу подякувати всім тим, хто просто зараз захищає державу на полі бою. Особливо хочу відзначити кожного і кожну, хто обороняє Донеччину. Там тривають найбільш жорстокі й принципові бойові дії. Протистояння, від якого залежить дуже багато з того, що ми готуємо на найближчий час.

Я дякую десантникам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, морпіхам 35-ї окремої бригади морської піхоти, піхотинцям 72-ї окремої механізованої бригади, гармашам 55-ї окремої та 27-ї реактивної артилерійських бригад. Дякую всім вам, воїни!

Сьогодні є за що відзначити бійців, які діють на Запорізькому напрямку. 128-ма окрема бригада сил ТрО – дякую вам, хлопці, за відбиття атак!

Хочу також подякувати сьогодні всім нашим воїнам-зв’язківцям за відмінну службу! Усім, хто ефективно та вчасно забезпечує логістику для наших військ, та всім Силам підтримки Збройних Сил України! Дякую вам!

Дякую всім, для кого стійкість України та наших позицій – це безумовний особистий, службовий, професійний пріоритет!

І ще одне.

За цей тиждень ми досягли вагомих сигналів від наших партнерів, конкретних домовленостей щодо неминучості притягнення Росії до відповідальності за агресію, за терор проти України та народу.

Кожен російський удар по Харкову й області, по Сумщині й Донеччині, по Хмельницькому, по нашому Нікополю й кожному куточку нашої держави матиме для держави-терориста конкретні юридичні наслідки.

Це стосується не лише того зла, яке Росія принесла від 24 лютого, а й від 2014 року. Ми все пам’ятаємо. Пам’ятаємо Іловайськ, пам’ятаємо Донецький аеропорт, ми пам’ятаємо бої за Дебальцеве – особливо сьогодні – та кожен удар проти нашого народу.

Ми маємо відновити справедливість. Ми зробимо це. Зробимо разом з усім світом.

Слава кожному й кожній, хто сьогодні в бою!

Вічна пам’ять усім, чиї життя забрала ця війна, ця держава – Росія і її агресія!

Слава Україні!