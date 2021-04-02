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Робоча поїздка Президента України на Донбас
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Ми пам’ятаємо кожного захисника, який загинув за Україну – Президент відвідав позиції українських військ на Донбасі ﻿

8 квітня 2021 року - 15:57

Ми пам’ятаємо кожного захисника, який загинув за Україну – Президент відвідав позиції українських військ на Донбасі ﻿

﻿Перебуваючи з робочою поїздкою на Донбасі, Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції на передньому краї оборони, де зафіксовано найбільшу кількість порушень режиму всеосяжного та сталого припинення вогню.

Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями, які служать на бойових позиціях. Захисники розповіли Президенту про ситуацію на фронті.

«Дякую вам за те, що зберігаєте спокій людей та бороните нашу землю. Ви є справжнім прикладом героїзму та самовідданості. Ми пам’ятаємо кожного воїна, який загинув, захищаючи нашу державу», – сказав Президент.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять військових, які загинули у боях за суверенітет і незалежність України.

Глава держави вручив українським захисникам державні нагороди та цінні подарунки.

Володимир Зеленський пообідав разом з військовослужбовцями у солдатській їдальні. Президент відзначив високу якість страв, якими годують військових.

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Робоча поїздка Президента України на Донбас

8 квітня 2021 року - 15:05
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