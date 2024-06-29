Ми повинні діяти разом, щоб повністю реалізувати Формулу миру – Володимир Зеленський звернувся до учасників і гостей молитовного сніданку

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у Національному молитовному сніданку, який уперше відбувся під патронатом Глави держави. На заході були присутні представники всіх релігійних конфесій і церков, а також Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Володимир Зеленський подякував учасникам і гостям молитовного сніданку за підтримку, молитви за Україну, поширення правди про війну та за об’єднання заради нашої держави й загальнолюдських цінностей.

«У нашому молитовному сніданку беруть участь представники різних країн та різних спільнот. Але є те, чим ми всі безперечно поєднані, і це – наше прагнення зберегти найсвітліше в людях і в нашій країні – вистояти у страшний час війни та забезпечити Україні реальну, відчутну і, з погляду міжнародної безпеки, повчальну перемогу добра над злом, щоб інші агресори не нападали на своїх сусідів», – наголосив Глава держави.

Президент закликав усіх присутніх боротися, щоб повернути нормальне життя та безпеку всім українським містам і громадам, та діяти разом, щоб повністю реалізувати Формулу миру.

«Ми не раз доводили, що не буває нездійсненних речей, коли справді віриш у свої сили, коли знаєш, що на твоєму боці – правда людська й Божа, коли дієш і коли робиш усе, щоб люди були в єдності. Я вірю, що ми можемо повернути мир Україні», – сказав Володимир Зеленський.

Присутні помолилися за українських воїнів і всіх наших людей, об’єднання світу проти зла, за перемогу, мир та відновлення України.

Молитовні сніданки відбуваються в усьому світі. В Україні їх проводять протягом 20 років у 90 містах і громадах. Сильним є рух українських молитовних сніданків і в Сполучених Штатах та Європі, що залучає вірян до підтримки нашої держави.