Ми повинні мати у своєму арсеналі ефективні та дієві механізми боротьби з корупцією – Андрій Єрмак щодо участі України у робочій групі з питань боротьби з хабарництвом ОЕСР

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів чергове засідання української робочої групи з напрацювання пропозицій щодо участі України у робочій групі з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Андрій Єрмак повідомив, що вже отримано офіційний лист від ОЕСР, який підтверджує надання Україні статусу учасника робочої групи з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях. Лист-відповідь Офіс Президента опрацював спільно з Кабінетом міністрів, і невдовзі його буде офіційно передано генсеку Організації для ратифікації відповідної угоди між ОЕСР та Україною.

«Ми чудово розуміємо: статус учасника робочої групи з питань боротьби з хабарництвом – перша сходинка до членства нашої країни в ОЕСР. Тому маємо працювати ще активніше, аби у максимально стислі строки отримати даний статус. Бо ми як держава повинні мати у своєму арсеналі ефективні та дієві механізми боротьби з корупцією», – наголосив Андрій Єрмак.

Він зауважив, що членство в робочої групи з питань боротьби з хабарництвом стане додатковим фактором прозорості та підзвітності процесів післявоєнної відбудови України.

Як наголосив керівник Офісу Президента, після набуття Україною статусу учасника робочої групи не можна зупинятися, тому потрібно заздалегідь напрацювати чіткий план подальших кроків щодо приєднання України до ОЕСР.

«Хотів би, щоб був план, що ми як держава робимо далі, щоб рухалися без затримок, оскільки маємо запит щодо боротьби з корупцією і всередині країни, і підтримку наших партнерів», – зазначив очільник Офісу Глави держави.

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов, зі свого боку, зазначив, що після останнього засідання їхньої робочої групи було проведено роботу щодо гармонізації національного законодавства відповідно до вимог робочої групі ОЕСР. Зокрема, розглядалося питання наявності в українському законодавстві відповідальності юридичних осіб за вчинення підкупу іноземної посадової особи, а також питання унеможливлення вирахування сум, пов’язаних із вчиненням суб’єктом оподаткування корупційного кримінального правопорушення.

«Ми провели, на мій погляд, дуже потужну конструктивну конференцію всіх дотичних до питання опрацювання відповідальності юридичних осіб. Були залучені всі суб’єкти антикорупційного блоку, робоча група у повному складі, експерти, напрацьовані первинні драфти внесення змін до законодавства», – сказав Андрій Смирнов.

Як результат – триває робота над законопроектом щодо відповідальності за вчинення міжнародного хабарництва, а розробка законодавчих змін до Податкового кодексу України знаходиться на фінальному етапі і невдовзі буде внесена до парламенту.

Міністерству економіки із залученням інших органів та організацій, зокрема Експортно-кредитного агентства, доручено протягом березня заповнити опитувальник і надати відповідні матеріали секретаріату робочої групи для опрацювання.

Також було погоджено участь України у засіданні робочої групи ОЕСР у березні цього року.