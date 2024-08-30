Ми повинні посилитись і берегти людей, особовий склад – усіх наших воїнів – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Зараз у Харкові тривають рятувальні операції в місцях влучання російських бомб. На жаль, є загиблі. Серед них – дитина. Дівчина Софія. Цієї осені їй виповнилось би 15 років. Мої співчуття рідним і близьким. Багато поранених. Усім надається допомога, і рятувальники роблять усе, щоб урятувати якнайбільше життів. Я дякую всім, хто залучений і хто підтримує Харків, харків’ян. Це жахливі, підлі російські удари просто по будинках, по міському парку. Росія точно відповідатиме за все своє зло. Але кожен у світі має пам’ятати, що не дати злу діяти – це найбільш ефективна тактика. Потрібні рішення, які можуть ухвалити партнери, саме ті країни, від яких залежить, чи є в нас здатність знищувати російську військову авіацію саме там, де вона базується, саме там, де ліквідувати цих терористів та їхню авіацію можна найбільш результативно. Ми в Україні та наші друзі у світі не просто так кажемо про далекобійні рішення. Про сильні рішення. Про те, що може наблизити завершення цієї війни, бо найголовніше для Путіна в його війнах – терор проти цивільних, залякування та знущання з людей. Саме так російське зло прийшло всюди і в Сирію, і в Грузію, і в Україну. Це у них усюди однакова тактика терору, і треба поставити на цьому крапку. Це може забезпечити наша, українська, далекобійність, відповідна підтримка для наших Сил оборони й системи ППО для України. Усе те, про що ми говоримо з партнерами.

Сьогодні було багато нарад саме щодо воєнної нашої роботи. Була доповідь керівника ГУР. Сьогодні ж провів засідання Ставки. Перше – це доповідь Головкома щодо фронту, передусім Покровський напрямок. Торецьк. Оборона від російських штурмів. Найбільш тяжкі напрямки. Дуже важливо, щоб дійсно на всіх рівнях у державі, хто до цього залучений, по максимуму працювали, щоб забезпечити нашу стійкість, наших воїнів. Я дякую всім, хто зараз дійсно результативно знищує окупанта й береже наші позиції. Я дякую кожному солдату та командиру, усім, хто виробляє й постачає необхідну зброю, снаряди, дрони. Також сьогодні Головком доповів щодо розвитку наших дій у Курській області. Щоденний важливий для нас усіх результат там – це поповнення обмінного фонду для України. І що більше буде цього поповнення, то більше наших людей зможемо повернути з російського полону. Стратегічний наш пріоритет.

Сьогодні ж на Ставці я заслухав доповіді щодо підготовки до навчального року. Це персональна відповідальність урядовців – і Прем’єра, і міністрів. Максимум шкіл мають відкритися офлайн – це передусім питання укриттів. Також готовність шкіл до наявних енергетичних викликів. Це пряме завдання уряду. І було сьогодні кілька важливих розмов щодо енергетики – наслідків ударів і захисту, який повинен бути. І неодноразово на засіданнях Ставки говорилося, вирішувалося, що робити, як діяти, чим забезпечити. Зараз час висновків.

Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Я безмежно вдячний усім нашим військовим льотчикам, усім інженерам, усім воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто справді б’ється для України – для результату. І це потрібно так само на командному рівні – ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад – берегти усіх наших воїнів.

Слава Україні!