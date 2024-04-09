Ми повинні зробити все, щоб якнайбільше наших міст і громад були захищені – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Сьогодні – Харків, Харківщина. Багато питань для міста, для області.

Був на будівництві фортифікацій. Дуже важливе посилення цього напрямку. Російські терористи повинні бачити, що Харківщина зміцнюється. Провів нараду з усіма, хто відповідає за захист області та відновлення нормального життя після російських ударів. Пишаюся нашими харків’янами! Я вдячний кожному й кожній, хто цими тижнями працював, щоб дати Харкову, області більше електрики, щоб дати більше захисту від російських ударів. Доповідали щодо фізичного захисту енергооб’єктів, відновлення мереж. Зараз створюються всі необхідні умови, щоб зменшити дефіцит електрики. Харків має отримати легші графіки. Окремо урядовці працюють над допомогою місту та області, щоб подолати наявні енерговиклики. Є правильні пропозиції, ми забезпечимо фінансування. Всі деталі урядовці оприлюднять. Провів зустріч із підприємцями Харківщини. Вдячний усім, хто зараз у місті, хто зберігає робочі місця для людей, хто підтримує нормальне життя. Мета Росії абсолютно очевидна – вони хочуть зробити все, щоб витиснути людей із Харкова, з області. Все, чого торкається Путін, перетворюється на руїни. Ми повинні зробити все можливе й неможливе, щоб якнайбільше наших міст і громад були від нього захищені. Тут, у Харкові, відзначив сьогодні наших людей – представників Збройних Сил України, Нацгвардії, поліції, ДСНС, які допомагають рятувати життя, захищають Україну. Вручив державні нагороди. Але насправді все місто, уся Харківщина заслуговує на нашу вдячність, на нашу повагу – як і кожна українська громада, кожна наша людина, яка не підкорюється ворогу та робить усе, щоб зберегти життя.

І всі наші партнери у світі мають знати, що довіру до них та майбутнє демократичного, вільного світу можна здобути саме зараз і саме в таких містах, як наш Харків, як Запоріжжя, як Херсон, як багато міст Сумщини, Донеччини, як Миколаїв, як міста Чернігівщини, Дніпровщини – усі, де потрібна ППО, усі, які потребують політичної волі світу – рішень, щоб жити, щоб перемогти російський терор. Є й наші рішення для посилення ППО тут, у Харкові.

Життя повинне вигравати. Я дякую всім у світі, хто це розуміє! Дякую всім нашим людям, які додають Україні сили.

Дякую тобі, Харкове!

Слава Україні!