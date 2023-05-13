Ми працюємо над створенням коаліції винищувачів – Президент України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його закордонні візити, серед іншого, присвячені створенню коаліції країн-партнерів, у межах якої нашій державі будуть надані винищувачі західного зразка. Про це він заявив під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.

«Ми зараз працюємо над створенням коаліції винищувачів, і частково мої візити у столиці Європи спрямовані саме на це. Я думаю, що в нас буде успіх», – сказав Президент, відповідаючи на запитання журналістів.

Глава держави зазначив, що продовжить обговорювати це питання з Олафом Шольцом і звертатиметься, зокрема, до німецької сторони, щоб вона підтримала Україну.

«Сьогодні в українському небі – перевага Росії. Але наше завдання – бути потужними в цьому просторі», – заявив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Олаф Шольц зазначив, що німецька підтримка спрямована на посилення спроможностей України захищати свої території, щоб змусити Росію відступити й покинути українську землю.