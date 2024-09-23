Ми приїхали до США по позитивні відповіді – Президент під час зустрічі з українською громадою

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська у Нью-Йорку зустрілися з українською громадою та оглянули виставку «Олександра Екстер: сцена – це світ» в Українському музеї.

Се ред учасників зустрічі – керівники та лідери провідних українських громадських організацій, культурних і фінансових установ, науковці, освітяни.

«По-перше, дякуємо нашій громаді за запрошення. За цю можливість не тільки поспілкуватися, а, буду відвертим, за це задоволення. Часу на мистецтво зовсім мало, і хочу вам подякувати за ці хвилини. Задоволення від того, що справді така промоція української ідентичності», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський відзначив те, що українська громада весь час допомагає зберігати увагу США до України, і закликав продовжувати цю роботу.

Президент розповів про кроки, які робить Україна заради перемоги та відновлення справедливого миру, а також про мету візиту до Сполучених Штатів та питання далекобійності.

«Спочатку всі боялися про це говорити, потім, коли ми порушували це питання, нам легко натякали, що невчасні питання й дуже небезпечні. А сьогодні ми вже, чесно кажучи, приїхали по позитивні відповіді. Хоча здається, що це неможливо. А я вважаю, що ми повинні зробити все, щоб відкрити цей шанс», – заявив він.

Також під час зустрічі обговорили результати операції в Курській області та її стратегічні цілі, враження від візиту до США, зокрема відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, та майбутнє України в НАТО.

«Я вважаю, що Україна ще ніколи не була так близько до Альянсу, як сьогодні. Це правда. Трішки ще рішучості – і все вийде», – підсумував Володимир Зеленський.