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Звернення Президента з нагоди Дня соборності України
Звернення Президента з нагоди Дня соборності України

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Ми проводимо переговори щодо звільнення українців, які перебувають у Росії та на тимчасово окупованій території – Володимир Зеленський

23 січня 2020 року - 12:00

Ми проводимо переговори щодо звільнення українців, які перебувають у Росії та на тимчасово окупованій території – Володимир Зеленський

Україна проводить переговори щодо звільнення утримуваних громадян, які перебувають на тимчасово окупованій території та в Росії, повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Два треки, два списки. Список ми погодили у Мінську, будемо доповнювати перелік встановлених осіб. Готуватимемо цей трек – обмін з тимчасово окупованими територіями. І окремий трек – ми вже розпочали розмову з Російською Федерацією щодо обміну українців – всіх, включно з кримськими татарами, іншими українцями, які перебувають на території Росії», – сказав Глава держави у коментарі ЗМІ в Єрусалимі.

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