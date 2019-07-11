Ми разом обов’язково знайдемо шлях, який змусить Росію поважати міжнародне право – Президент

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що обов’язково буде знайдено механізм, який змусить Росію відповідати за її дії. Одним із партнерів, який може сприяти досягненню цієї мети, Глава держави назвав Туреччину.

«Ми разом обов’язково знайдемо шлях, який змусить Росію поважати міжнародне право, поверне мир і стабільність у регіон, захистить права та свободи кримських татар і звільнить політичних в’язнів Кремля», – заявив Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі.

«Впевнений, що спільними зусиллями України й Туреччини ми змінимо ситуацію в Чорноморському регіоні та в Криму у свій бік», – додав Президент.

Він повідомив, що загрози мілітаризації, що триває в окупованому Криму, порушення прав людини на півострові та переслідування кримськотатарського народу були одними з ключових тем під час сьогоднішніх перемовин з Президентом Туреччини.

«Вважаємо, що безвідповідальні та безкарні демарші Росії на міжнародній арені повинні нарешті отримати справедливу відповідь. Бо сьогодні – це біда України, але вже завтра це може стати лихом для всіх країн регіону», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський додав, що Україна разом з міжнародними партнерами продовжує робити все можливе й неможливе для повернення миру на Донбас дипломатичним шляхом, а події останніх днів показали, хто насправді прагне закінчення війни. Зокрема, 6 серпня супротивник, всупереч так званому хлібному перемир’ю, здійснив обстріл, унаслідок якого загинуло четверо українських військових. Водночас українська сторона дотримувалася режиму припинення вогню.

«Думаю, що після останніх подій на сході України ні в кого не залишилося сумнівів, хто насправді хоче й робить усе для настання миру», – зауважив він.

Президент вкотре підкреслив, що Україна високо цінує відносини зі своїм стратегічним партнером – Турецькою Республікою та вдячна їй і Президенту Ердогану за незмінну позицію з підтримки суверенітету та територіальної цілісності нашої країни.

«Дякую, що завжди маєте мужність називати речі своїми іменами – зокрема окупацію Криму з боку Росії», – сказав Глава держави.

Він також повідомив, що запросив турецьку сторону долучитися до відновлення інфраструктурних об’єктів на сході України. «Очікуємо на активну участь турецької сторони у Міжнародному форумі з відновлення Донбасу, який ми плануємо провести восени в Маріуполі», – зазначив Володимир Зеленський.

Реджеп Таїп Ердоган зі свого боку підтвердив, що Туреччина не визнавала незаконної анексії Криму і не зробить цього. Він також наголосив, що захист прав, інтересів і збереження національної ідентичності кримських татар, перебування їх на батьківщині в Криму залишатиметься пріоритетом для його країни.

«Ми бажаємо, щоб якомога швидше закінчився конфлікт на Донбасі. Ми віримо, що його буде розв’язано мирно, на засадах міжнародного права та територіальної цілісності України. Ми підтримуємо Мінський процес і діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яку очолюють турецькі дипломати», – додав Президент Туреччини.