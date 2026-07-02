Ми створимо сучасну Військово-морську академію – Президент під час зустрічі з випускниками та курсантами Інституту Військово-Морських Сил

В Одесі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з випускниками та курсантами Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія».

Глава держави привітав усіх присутніх із прийдешнім Днем ВМС та подякував кожному й кожній, хто обирає для себе шлях у військово-морському напрямі.

«Морська складова важлива. Чорне море на сьогодні захищене нашими Збройними Силами, нашими ВМС, і, безумовно, це все великий досвід, якого ні в кого немає в світі», – сказав Президент.

На думку Володимира Зеленського, цим досвідом потрібно ділитися з партнерами, які нам допомагають, і продовжувати розвивати український військово-морський флот.

«Я вважаю, що найголовніше, що сьогодні Україна має у військово-морській складовій, – це досвід, який розвивається кожного дня. Вже не може бути корабля без дронів, вже не може бути флоту без морських дронів, і не може бути морських дронів без авіації, без гелікоптерів», – додав Глава держави.

Під час спілкування говорили про потребу у відновленні повноцінного вищого військово-навчального закладу ВМС, якого в Україні немає з 2014 року. Президент зазначив, що сьогодні підписав указ про створення Військово-морської академії в Одесі. За словами Володимира Зеленського, заклад має бути сучасним та практичним, а всі питання щодо його створення треба розв’язувати швидко.

«Морська академія буде дуже практичною. Бачив презентацію цієї академії від керівництва ВМС, ми це затвердимо на Ставці після мого указу. Місцева влада отримала завдання – буде місце, буде будівля, будуть затверджені всі кроки щодо розвитку академії», – сказав Президент.

Володимир Зеленський акцентував, що йдеться про академію не з формальною освітою, а з сучасними підходами до навчання, уже наявним досвідом нашої армії та сильною матеріально-військовою базою.

Окрему увагу приділять кількості корветів та катерів, які Україна планує мати на своєму озброєнні. Глава держави розповів про роботу щодо будівництва українських протичовнових корветів «Гетьман Іван Мазепа» та «Гетьман Іван Виговський» у Туреччині та наміри побудувати ще два корвети, про катери для десантування морських піхотинців, які невдовзі отримаємо від партнерів, про флотилію протимінних суден, а також про роботу з масштабування і модернізацію багатоцільових морських дронів класу Sea Baby і Magura.

«Нам потрібно мати лінію оборони у морі. Це сучасні технології. Повинна бути сучасна авіація, кораблі, з такою масовою замінованістю – протимінні бригади, технологічні дрони, морські і не тільки, які будуть застосовуватися з різних платформ», – сказав Володимир Зеленський.

Також Президент розповів про створення Українського національного пантеону. Глава держави переконаний: до пантеону обовʼязково увійдуть всі важливі історичні постаті, зокрема й причетні до створення Військово-Морських Сил України.

«Ви можете бути впевнені, що всі люди, які прославляли історію України, будуть обовʼязково. Пантеон героїв – це такий процес, на багато років. Ми, наступні політики після нас будуть займатися тим, щоб повертати історію, повертати свідоцтво в Україну. Це одне з важливих місць», – сказав Президент.