Продовження військової підтримки та рух України до Євросоюзу: Президент зустрівся з віцепремʼєр-міністром – міністром закордонних справ Бельгії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепремʼєр-міністром – міністром закордонних справ, європейських справ та співробітництва з розвитку Бельгії Максимом Прево.

Глава держави подякував міністру за візит до України та уряду й народу Бельгії – за підтримку нашої держави.

«Від самого початку цієї війни були дуже важливі рішення. Ми вдячні за цей рік, мільярд євро підтримки на цей рік – це дуже важливо. І ми вдячні за продовження програми щодо F-16. Сподіваюся, це підтримає наш повітряний флот», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент розповів про дипломатичні зусилля для закінчення війни й про те, як важливо посилювати протиповітряну оборону України, особливо в умовах, коли Росія постійно обстрілює українські міста й громади та нарощує виробництво ракет.

Обговорили можливості Бельгії в допомозі з будівництвом укриттів та посиленням санкцій, зокрема в підготовці наступного, 22-го санкційного пакета ЄС проти Росії.

Глава держави окремо поінформував про російські удари по українському аграрному сектору та експорту продовольства. Володимир Зеленський наголосив, що це може створити кризу для багатьох країн, які залежать від українського продовольства, і закликав допомогти із захистом.

Говорили й про роботу над текстом Drone Deal між Україною та Бельгією і можливі дати її підписання.

Також розглянули додаткові можливості для допомоги Україні в забезпеченні фінансової стійкості.

«Ми продовжуємо надавати підтримку – військову й фінансову. Вдячний вам, що ви згадали, що за цей рік ми вже виділили 1,1 мільярда як фінансову підтримку. І ми також беремо участь у проєкті PURL – 200 мільйонів євро ми загалом виділили на PURL», – наголосив Максим Прево.

Він зазначив, що Бельгійське агентство з розвитку Enabel продовжить реалізовувати проєкти для підтримки цивільних. Зокрема, з його допомогою вже побудували укриття, відремонтували медичну інфраструктуру, закупили генератори для шкіл, дитячих садків і комунальних служб у Київській та Чернігівській областях. За словами Максима Прево, Бельгія також планує оголосити про виділення додаткових коштів для підтримки сектору охорони здоров'я, громадянського суспільства, воїнів і цивільних, які зазнали опіків чи поранень унаслідок російських ударів.

Обговорили підтримку України на шляху до Європейського Союзу. Президент наголосив, що наша країна розраховує на якнайшвидше відкриття решти чотирьох кластерів.

«Вважаємо, що у вересні є дійсно шанс відкрити один чи два кластери для України. І, звісно, ми розраховуємо на вашу роль і цю підтримку», – зазначив Глава держави.

Говорили й про заморожені російські активи та процес відбудови України. Володимир Зеленський відзначив важливість діалогу не лише між урядами, а й із бізнесом для залучення до відновлення України.