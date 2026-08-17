Президент прийняв вірчі грамоти від послів Болгарії, Естонії, Індії та Німеччини

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів іноземних держав: Болгарії – Златіна Крастева, Естонії – Тііни Інтельман, Індії – Анджані Кумара, Німеччини – Бориса Руге.

Глава держави привітав послів із початком дипломатичної місії в нашій країні та поінформував про відносини між державами, дипломатичну роботу для закінчення війни, посилення російських обстрілів і необхідність підтримки України перед початком зими.

Під час спілкування з послом Болгарії Президент відзначив розвиток відносин між країнами.

«І, що найважливіше, не лише на державному рівні, а й на рівні людей. Дуже важливо, що наші народи поважають один одного», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив: є активний діалог із Прем’єр-міністром Болгарії Руменом Радевим. Зокрема, в липні, під час саміту НАТО, лідери обговорили енергетичну співпрацю та безпеку, що особливо важливо перед початком зими. Сторони говорили про реалізацію всіх цих домовленостей.

У розмові з пані послом Естонії ішлося про важливість сильної та дуже чіткої підтримки України з боку цієї держави.

«У нас справді чудові відносини протягом усіх років нашої незалежності. Наші народи, різні люди, уряди побудували прекрасні відносини між нашими країнами. Ми пишаємося, що маємо таких хороших друзів», – сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив постійну підтримку з боку Естонії прагнення України стати невід’ємною частиною Євросоюзу та НАТО.

Обговорили розвиток оборонної співпраці між країнами, зокрема реалізацію угоди у форматі Drone Deal, що стало важливим кроком у цьому напрямі.

Спілкуючись із послом Індії, Володимир Зеленський висловив сподівання на подальший розвиток хороших відносин між двома країнами.

«Ми маємо хороші двосторонні відносини з Прем’єр-міністром. Був чудовий візит Прем’єр-міністра Моді до Києва. У нас дуже конструктивний діалог», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що потрібно додати активності взаємодії на рівні урядів. Сторони обговорили перспективи розширення торговельно-економічних відносин.

Послу Німеччини Президент України подякував за всю підтримку з боку його країни.

«Ми дуже пишаємося тим, що в нас є такі міцні друзі. Не лише на рівні окремих особистостей, а й усього вашого народу. Ваша підтримка є найбільшою у Європі. Ми знаємо й пам’ятаємо про це», – наголосив Володимир Зеленський.

Обговорили важливість подальшого розвитку та розширення спільних оборонних виробництв, зокрема дронів. Результат від цього відчують як українські, так і німецькі люди, і загалом це зміцнить безпеку всієї Європи.

Ще один важливий аспект – вагома політична та фінансова підтримка з боку Німеччини. Зокрема, підтримка канцлера та уряду ФРН допомогла Україні посилити бюджет та армію завдяки рішенню про виділення 90 мільярдів євро від Євросоюзу на 2026–2027 роки.

Безумовний пріоритет також – підготовка української енергетики до зими та зміцнення протиповітряної оборони.

«Путін не зупинив війну й не хоче цього робити. Тому ми маємо бути готові», – акцентував Президент.