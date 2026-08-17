Олена Зеленська взяла участь у щорічній освітній конференції «Серпнева-2026»

Перша леді України Олена Зеленська разом із Прем’єр-міністром Сергієм Корецьким та міністром освіти і науки Андрієм Бутенком узяла участь у щорічній національній освітній конференції «Серпнева-2026», яку Міністерство освіти і науки України провело під гаслом «Освіта – справа кожного».

«Дякую освітянам за ще один рік особливої праці. Ви щодня повертаєте дітям те, що намагається відібрати російська війна: відчуття нормальності, дитинство, розвиток, можливість вчитися. І таким чином ви підтримуєте саме майбутнє та віру в нього», – сказала дружина Президента.

Олена Зеленська зазначила, що за роки боротьби проти російської агресії освіта стала синонімом турботи й безпеки. За її словами, для цього продовжують реформу шкільного харчування: з 1 вересня безоплатні гарячі обіди отримуватимуть уже всі школярі – понад 3 мільйони дітей.

Також реалізується Всеукраїнська програма ментального здоров’я: уряд затвердив Концепцію розвитку психологічної служби до 2030 року.

«Її завдання – зробити психологічну підтримку частиною шкільного життя, щоб у школі вчасно могли помітити, що дитині складно, і знали, як підтримати», – додала перша леді.

Крім того, втілюють державну стратегію безбар’єрності: цей рік присвячено саме безбар’єрній освіті та просвіті. Розвивається мережа Шкіл Супергероїв: зараз є 22 такі школи в 19 містах. До кінця цього року за підтримки Фундації Олени Зеленської відкриють іще вісім осередків.

Учасники конференції окреслили пріоритети нового навчального року та представили інструменти, якими вчителі зможуть користуватися у щоденній роботі. Програму побудували за освітнім шляхом дитини: від дошкілля до вибору професії.

Також обговорювали розвиток дошкільної освіти, досвід восьми років Нової української школи, запровадження старшої профільної школи й трансформацію професійної і фахової передвищої освіти. Поруч працювали чотири практичні зони: «Дошкілля», «Базова школа», «Старша профільна школа» та «Професійна й фахова передвища освіта». У кожній із них учасники знайомилися з матеріалами, інструментами й рішеннями, які можна використовувати вже в новому навчальному році.

«Ми в Україні маємо складний виклик – підготувати наших дітей до майбутнього так, щоб вони не залишилися назавжди “дітьми війни”. Щоб їхнє життя визначав не травматичний досвід, а віра у свої сили та нашу любов і підтримку. Це дійсно справа для кожного – і для освіти, і для всієї країни», – підсумувала Олена Зеленська.