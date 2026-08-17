Президент узяв участь у церемонії перепоховання полковника Євгена Коновальця на Національному військовому меморіальному кладовищі

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у церемонії перепоховання на території Національного військового меморіального кладовища взірцевого воїна та вагомого державного діяча України полковника Євгена Коновальця.

У церемонії також узяли участь: Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр Сергій Корецький, Головнокомандувач Збройних Сил Михайло Драпатий, керівник Офісу Президента Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Олег Іващенко, перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль, в. о. міністра закордонних справ Андрій Сибіга, в. о. міністра оборони Євгеній Хмара, міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, міністр у справах ветеранів Віталій Кім, парламентарі, військовослужбовці, духовенство та представники громадськості.

Присутні вшанували пам’ять усіх загиблих оборонців України хвилиною мовчання. Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав очолив Божественну літургію та відслужив панахиду над труною з прахом Євгена Коновальця.

Глава держави наголосив, що Україна знову відновлює найвищу історичну справедливість – справедливість для себе: повертає додому видатного сина Українського народу.

«Разом із ним Україна повернула частину себе: своєї пам’яті, українського досвіду, нашої національної історії – історії всіх, хто в різні часи жив і бився заради України, нашої незалежності та самостійної держави. Полковник Євген Коновалець є саме такою постаттю. Його доля, героїчна й трагічна водночас, – немов символ усього того періоду нашої історії», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що Євген Коновалець народився в часи, коли на нашій землі панували чужі держави та імперії, тому його боротьба за вільну Україну тривала все свідоме життя. За словами Президента, на превеликий жаль, тоді Україна не змогла утвердитись, але зараз її час настав, незалежність була відновлена, право бути собою захищене, і вже ніхто не прибере з Києва синьо-жовті прапори – Україна сама обиратиме собі національний шлях.

«Зараз, пам’ятаючи українську визвольну боротьбу, ми всі абсолютно точно знаємо, яких помилок не можна допускати. Знаємо, що потрібно Україні та на чому зосереджувати наші увагу й зусилля. Знаємо, які в нашої держави мають бути національні орієнтири. Полковник Коновалець повернувся саме в ту Україну, заради якої він боровся і якої хотів. Україна сильна, суверенна, самостійна», – зауважив Глава держави.

Президент подякував Українській стрілецькій громаді Канади, Українському національному об’єднанню та всім українським патріотам, які десятиліттями берегли пам’ять про Євгена Коновальця та місце його поховання. Окрему вдячність Глава держави висловив усім в Україні, хто зараз об’єднався, щоб наша національна історія і державність могли в Україні отримати такі місця шани до українських героїв.

«Дякую всій команді Офісу Президента, нашим історикам, дипломатам і сотням небайдужих та проактивних людей, для яких повернення полковника Коновальця в Україну було справою честі», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що є ще чимало тих, хто боровся і творив заради України, але спочиває за її межами. Президент переконаний, що крок за кроком наша держава поверне на рідну землю кожного й кожну зі справжніх українських героїв.

Євген Коновалець перепохований на Національному військовому меморіальному кладовищі тимчасово. Коли буде створений Український національний пантеон, полковник Коновалець спочиватиме там. Зараз триває робота над цим місцем, призначеним для найвищого вшанування, поховання та перепоховання найвидатніших діячів в історії України, які зробили винятковий внесок у здобуття незалежності та державної самостійності України.

Президент також ушанував памʼять понад 300 українських захисників, які поховані на Національному військовому меморіальному кладовищі.