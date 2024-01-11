Ми у Європі потребуємо продуктивнішої роботи оборонних секторів, щоб бути самодостатніми у своєму захисті – Володимир Зеленський після зустрічі з Президентом Латвії

У межах офіційного візиту до Латвійської Республіки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

Глава Української держави висловив подяку Латвії від усіх українців і українок, які захищають нашу державу, працюють заради неї.

«Латвія – серед тих держав, які підтримують Україну з перших днів повномасштабної війни. Пане Президенте, я вдячний за ваші особисті зусилля в цей час. Вдячний і вашій команді, усьому політичному класу, усьому суспільству Латвії. Ми цінуємо те, що ваша принципова позиція завжди з Україною. І в інституціях Євросоюзу, і в НАТО, і в інших міжнародних організаціях», – сказав Президент України під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Едгарсом Рінкевичсом у Ризі.

Володимир Зеленський також подякував за новий оборонний пакет для України, який було докладно обговорено під час зустрічі.

«Дякую за чітке розуміння того, що сила наших воїнів, сила наших позицій, нашого українського майбутнього – це сила, яка гарантує незалежність не тільки України, а й незалежність багатьох у Європі, незалежність і вашої держави. Саме тому так важливо і для нас, і для Латвії, і для всіх наших партнерів, щоб ми й надалі працювали максимально узгоджено, максимально дієво, максимально заради перемоги над Росією», – зазначив Глава держави.

Під час зустрічі в Ризі лідери двох держав також обговорили план дій на поточний рік. Президент України поінформував Едгарса Рінкевичса про ситуацію на полі бою, основні потреби Сил оборони, а також про плани російських окупантів.

Володимир Зеленський також заявив, що представники оборонних секторів України та Латвії укладають нові домовленості щодо співпраці. За його словами, Україна цього року докладе максимум зусиль разом з усіма партнерами, щоб створити новий арсенал Європи – виробничу співпрацю такого рівня, який забезпечить недопущення російських агресій.

«Ми у Європі – від заходу до сходу, від півночі до півдня – потребуємо значно продуктивнішої роботи оборонних секторів наших держав. Європа має навчитися бути самодостатньою у своєму захисті», – наголосив Президент.

«Росія зважає лише на силу. І нам усім у Європі потрібна саме така сила», – додав він.

Лідери двох держав також обговорили продовження спільної роботи щодо санкційного тиску на Російську Федерацію та тих, хто їй допомагає обходити обмеження. Також було відзначено важливість забезпечення консолідованої позиції Європи щодо відмови від російських енергоресурсів.

Володимир Зеленський подякував Едгарсу Рінкевичсу за закон, який забезпечує справедливу позицію щодо російської власності. Російські активи мають бути використані для захисту від агресії Росії, наголосив він.

Окремо Глава держави відзначив підтримку з боку Латвії та особисто Президента Едгарса Рінкевичса української інтеграції у Європейський Союз. Володимир Зеленський висловив сподівання на таку ж потужну підтримку України щодо майбутнього членства в НАТО.

Президент Латвії зі свого боку засвідчив довготривалу підтримку України на європейському та євроатлантичному шляху.

«Настав час змінити акценти. Ми довго говорили про нашу підтримку України стільки, скільки буде потрібно. Але головним політичним сигналом має бути те, що ми підтримуємо й будемо підтримувати Україну до її повної перемоги над російським імперіалізмом», – сказав Едгарс Рінкевичс.

Він зазначив, що Латвія продовжить надавати допомогу Україні, зокрема через новий оборонний пакет. Крім того, Латвія ініціювала створення коаліції дронів для України в переговорному форматі «Рамштайн». Також, за словами Президента Латвії, його країна розгляне питання закупівлі боєприпасів для Збройних Сил України.

Едгарс Рінкевичс наголосив, що Латвія планує розробити механізм використання російських активів на користь України та продовжить співпрацю в питаннях міжнародного трибуналу щодо воєнних злочинів РФ та незаконної депортації українських дітей.