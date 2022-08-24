Ми всі маємо змусити Росію визнати, що непорушність кордонів і мир є безумовними цінностями для всіх народів – виступ Президента України на засіданні Ради Безпеки ООН

Дуже дякую всім присутнім за цю можливість, за підтримку!

Вітаю з незалежної та вільної України! Але з України, яка досі змушена боротися за свою свободу проти російського терору.

Щойно, йдучи робити це звернення, я отримав інформацію про те, що російським ракетним ударом по Дніпропетровській області, по залізничній станції, просто по вагонах на станції Чаплине… Чотири пасажирські вагони горять... Станом на зараз убито щонайменше 15 людей, близько 50 поранені. Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих може збільшитися.

Так ми живемо щодня. Так Росія підготувалася до цього засідання Радбезу ООН.

Пані та панове!

Пане голово!

Пане Генеральний секретарю!

Шановні члени Ради Безпеки ООН – усі ті, хто поважає й виконує Статут ООН!

Сьогодні наша держава відзначає головне національне свято – День Незалежності. І зараз ви всі бачите, як багато у світі пов’язано саме з незалежністю нашої держави. Саме з тим, чи в мирі Україна, чи в безпеці наш народ, чи гарантується цілісність нашої території і недоторканність наших кордонів.

Можна взяти будь-який аспект страшної війни, яку Росія розв’язала проти нас, і в кожному такому аспекті буде коріння тієї чи іншої глобальної кризи.

Що саме відбувається зараз?

Росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи. Це факт, що російські військові зробили територію найбільшої атомної станції у Європі – Запорізької атомної станції – зоною бойових дій. Це факт.

Через збройні провокації Росії, через обстріли, через розміщення на території станції терористів під російським прапором зараз уся Європа й усі сусідні регіони перебувають під загрозою радіаційного забруднення. Це факт.

Хто з вас забув, що таке Чорнобиль? Запорізька атомна станція – це шість реакторів. У Чорнобилі вибухнув один реактор.

Місія МАГАТЕ має якнайшвидше взяти під постійний контроль ситуацію на Запорізькій атомній станції, а Росія повинна без будь-яких умов припинити ядерний шантаж і повністю звільнити станцію.

Росія поставила світ на межу небаченого голоду. Це факт, що російська блокада українських портів на Чорному й Азовському морях посилила дефіцит на продовольчому ринку, який і без того був дестабілізований. І це на тлі жахливої кліматичної ситуації в різних частинах планети – чого вартує одна лише посуха у Європі, найбільша за 500 років.

На щастя, нам вдалося досягти таких умов, за яких Росія була змушена прийняти умови міжнародної спільноти, і завдяки цьому зерновий експорт із трьох українських портів був відновлений. Це вже знімає частину напруги на продовольчому ринку, але не знімає загрози повністю.

Лише повноцінне відновлення українського аграрного експорту без будь-яких перешкод може бути гарантією того, що десятки мільйонів людей по всьому світу матимуть що їсти.

І чи не обурює вас те, що навіть зараз, у XXI столітті, доводиться боротися, щоб врятувати десятки мільйонів людей у різних країнах від штучного голоду, саме штучного голоду, який спровокувала одна держава своєю божевільною агресією? І це також факт.

Українців обурює. Не для того створили ООН, щоб і в XXI столітті обговорювати те, що мало давно залишитись у минулому.

Але я дякую і Генеральному секретарю ООН, пану Гутеррішу, і Туреччині, пану Президенту, і всім іншим сумлінним суб’єктам міжнародних відносин, які борються з продовольчою кризою, за яку відповідальна лише Росія.

І вже найближчими тижнями маємо зробити все, щоб розширити чинну зернову експортну ініціативу.

Ми беремо інший аспект – енергетику. Це факт, що Росія свідомо намагається привести десятки мільйонів людей до енергетичної бідності. Позбавити їх нормального доступу до базових благ, свідомо накручуючи енергетичні ціни.

І це робить постійний член Ради Безпеки ООН, який досі має привілей права вето! Енергетична криза для Європи, загроза масштабного голоду, політичного хаосу для країн Африки та Азії, цінова криза для всього світу. Чи не забагато дозволено одній державі, чий представник сидить серед вас?

І я згадаю ще один аспект – це цінності.

Так, справді, ми маємо чесно говорити про те, що в різних частинах світу неоднаково сприймають, що таке цінності. По-різному дивляться на це. Але всюди у світі життя має цінність. Мир має цінність. Економічний добробут має цінність.

Усі держави, якщо вони поважають себе та своїх людей, карають за вбивство й не шанують катів. Однак ми бачимо, що є держава, яка не просто поводиться по-іншому, а яка пишається тим, що поводиться по-іншому. Вона нагороджує вбивць, заохочує катів.

І це загроза не лише для України. Тисячі українців убиті російськими окупантами. Десятки наших міст зруйновані російською артилерією. Росія не дотримується базових конвенцій щодо військовополонених. Про це сьогодні також говорили.

Свідоме вбивство російськими окупантами наших військовополонених в Оленівці стало однією з найстрашніших сторінок в історії Європи. І негайно потрібна місія ООН зі встановлення фактів в Оленівці, мандат якої має бути поширений на всіх українських полонених, яких утримують зараз російські сили.

Немає такого воєнного злочину, який би ще не вчинили російські окупанти на території нашої незалежної держави. Але якщо не зупинити Росію зараз і в Україні, якщо не зупинити її перемогою України, то всі ці російські вбивці неминуче опиняться в інших країнах.

Європа, Азія, Африка, Латинська Америка – всюди вже є сліди російських воєнних злочинців, і всі ми маємо об’єднатися й діяти максимально рішучо, щоб ніде більше не було слідів російських ракет, спалених російською артилерією міст.

Щоб ніколи більше не було загрози радіаційної катастрофи, Росія повинна звільнити захоплену територію України. Щоб ніколи більше не було продовольчої кризи, Росія повинна вийти з нашої землі й нашого моря.

Щоб ніколи більше жодна держава світу не могла нехтувати Статутом ООН і обов’язковими для всього людства конвенціями, без винятків для всіх, Росія має бути притягнута до відповідальності за злочин агресії проти України. Відповідна резолюція буде винесена на розгляд 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Щоб відчуття справедливості знову повернулося до міжнародних відносин, ми всі маємо підтвердити й змусити Росію визнати, що непорушність кордонів і мир є безумовними цінностями для всіх народів.

Ось чому незалежність і цілісність нашої держави мають фундаментальне значення для міжнародних відносин. Збереження нашої незалежності, гарантування нашої безпеки, повернення нормальних економічних зв’язків з Україною поверне справжню силу Статуту ООН і вбереже світ від тих криз, які ми всі змушені переживати зараз.

Пан Генеральний секретар, шановний Антоніу Гутерріш має амбітний намір наступного року організувати Саміт майбутнього. Ми підтримуємо цей намір. І підкреслюємо: щоб будувати майбутнє, потрібно залишити на смітнику історії те, що завжди заважало людству жити в мирі, а саме: агресію й колонізаторські амбіції. Тобто те, з чим Росія прийшла в Україну.

І я вірю, що ми справді зможемо побудувати майбутнє. Було б дуже непогано й символічно, щоб такий Саміт міг би відбутися в Україні. Бо саме на нашій території, на території України, зараз вирішується, чи буде взагалі майбутнє в нас, чи буде взагалі майбутнє у світу. Це вирішується і на Запорізькій АЕС, і в наших морських портах, і на Донбасі, і в Криму.

Наша незалежність – це ваша безпека. Безпека всього вільного світу.

Я дуже дякую вам за цю можливість, за розуміння моєї ситуації, ситуації нашої держави. Дякую за увагу! Дякую головуванню Китаю за можливість взяти участь у цьому засіданні в онлайн-форматі.

Слава Україні!