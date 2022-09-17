Ми встановимо особи всіх, хто приніс звірство з Росії на українську землю – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці, українки!

Сьогодні в кількох наших містах мали б відзначатись їхні дні – дні міста. Зокрема, в Херсоні та Бердянську, які поки що залишаються під контролем окупантів. Поки що. Хоч би які сили окупанти витрачали на них, хоч би що вони там розказували, наш Херсон і наш Бердянськ жодної хвилини не втрачали своєї української душі, жодної хвилини не втрачали віри в Україну. І жодної хвилини ми про них не забуваємо й обовʼязково повернемося.

Так само, як Київщину, Чернігівщину й Сумщину, так само, як тепер Харківщину, ми звільнимо й інші області, всю нашу землю. Всюди, де є Україна, буде наш прапор, і ніде не залишиться цього звірства – рашизму, який повторює те, що робили нацисти.

Вони хіба що не роблять мило з людей, не роблять абажури зі шкіри... Масштаб не на всю Європу... Але принцип той самий. Табори, де збирають людей, щоб убити. Депортації. Спалені міста й села, знищені повністю – нічого не залишається живого після рашизму. Ракетний терор. Масові поховання. Катівні. Найжорстокіші знущання з іще живих людей. І безмежна, нічим не прикрита ненависть, з якою вони виправдовують цю війну, яку вони й розпочали.

Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл. Отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані. У звільнених районах Харківщини знайдено вже понад десять катівень – у різних містах і селищах. Коли окупанти втікали, вони кинули й апарати для знущання. Навіть на звичайному вокзалі Козачої Лопані знайшли приміщення для тортур, знайшли інструменти для катувань струмом. Це просто вокзал! Катування було повсюдною практикою на окупованій території. Так робили нацисти. Так роблять рашисти. І відповідатимуть вони так само – і на полі бою, і в залах суду. Ми встановимо всі особистості тих, хто катував, хто знущався, хто приніс це звірство з Росії сюди, на нашу українську землю.

Ситуація на передовій за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Збройні Сили України, підрозділи нашої розвідки, СБУ, Національної гвардії поступово, крок за кроком витісняють окупантів з нашої землі. Але ще потрібен час, ще потрібні зусилля, ще потрібно бути повністю зосередженими на обороні та зберігати всю нашу міцність. Багато хто з російських солдатів уже усвідомив, що в них немає жодних шансів в Україні, що вони будуть розбиті. Найрозумніші з російських військових здаються в полон, і ми гарантуємо їм дотримання усіх прав згідно з конвенціями. І ми будемо тиснути й далі, щоб усі окупанти це зрозуміли. Будемо бити їх міцніше, ніж били до цього.

Я дякую всім нашим воїнам – від командувачів до рядових! Дякую кожному, хто допомагає нашій обороні! Дякую всім партнерам, які підтримують розслідування злочинів окупантів і працюють разом з нами для притягнення Росії до відповідальності за цю війну та наслідки, які вона принесла! І дякую всім, хто допомагає відновити нормальне життя після того, як наші герої звільняють нашу землю!

Зараз звільнені райони Харківщини нарешті можуть жити – доправляються продукти, ліки, повертається енергозабезпечення, привезли пенсії, відновлюємо роботу транспорту, залізниці. Настане час – відбудуємо й усе, що зруйнували окупанти. І буде день, коли я зможу сказати це про кожне наше місто, яке поки що під окупацією. І про Херсон, і про Бердянськ, і про Донецьк, і про Луганськ, і про Маріуполь. Звичайно, і про Крим. Україна повернеться. Україна переможе!

Слава Україні!