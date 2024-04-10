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Ми їдемо в регіони, бо хочемо допомогти бізнесу – Президент під час презентації платформи «Зроблено в Україні» в Чернівцях

12 квітня 2024 року - 21:04

Ми їдемо в регіони, бо хочемо допомогти бізнесу – Президент під час презентації платформи «Зроблено в Україні» в Чернівцях

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у презентації економічної платформи «Зроблено в Україні» за участю бізнесу в Чернівцях.

Глава держави зазначив, що цей проєкт започаткували для того, щоб розвивати потенціал українських виробників.

«Оборонно-промисловий комплекс є пріоритетом, бо війна, і нам потрібно бути швидшими за ворога. Але так само важливий бізнес, який дає робочі місця. Також через війну з’явився релокований бізнес. Хочу, щоб ви зрозуміли, чому ми їдемо в регіони: ми хочемо допомогти бізнесу», – наголосив Президент.

За його словами, важливо, щоб кожна зустріч у межах платформи «Зроблено в Україні» закінчувалася підписанням контрактів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що від запроваджених у межах платформи програм має зрости сила держави, зокрема військова. Також це чіткий сигнал світу, що українцям є чим пишатися, що запропонувати й чим конкурувати.

«Саме в руках держави сьогодні перебуває ключ до розвитку вітчизняних виробничих потужностей. Ми можемо на це впливати за чотирма основними напрямами: програми стимулювання попиту, доступні кредити та гранти, залучення інвестицій у реальний сектор економіки та розвиток орієнтованої на експорт переробки», – сказав Денис Шмигаль.

Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла, що на Буковині промисловість становить 11,9% у структурі ВВП. Вона наголосила: це рекорд із 2012 року.

«Таке зростання відбулося завдяки тому, що в регіон релокувалися великі виробники. Нині вони сплачують податки й підтримують місцевий бюджет. Торік завдяки цьому були реалізовані проєкти розвитку області», – зазначила вона.

За словами Юлії Свириденко, щоб підтримувати й надалі виробничий потенціал, Чернівецька область цього року отримає 800 млн грн у межах економічної платформи.

У Чернівцях уже відкрили регіональний офіс «Зроблено в Україні».

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