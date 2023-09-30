Ми закладаємо основу арсеналу вільного світу – виступ Президента України на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій

Шановні пані та панове!

Для мене честь відкривати в Україні, у нашій столиці, у вільному Києві, перший Міжнародний форум оборонних індустрій. Зараз тут представлені понад 30 країн світу. Європа, Америка, Азія, Австралія. 252 оборонні компанії, які виробляють повний спектр зброї та оборонних систем і рішень.

А головне в цій залі – впевненість. Впевненість вільного світу. Впевненість у тому, що ми можемо захистити наших людей, наші цінності та волю. І ми зробимо це. Обов’язково. Бо ми побудуємо необхідний арсенал. І я радий вітати на форумі всіх вас. Усіх, хто готовий разом з Україною та в Україні будувати арсенал вільного світу. Сучасний і потужний арсенал, який не залишить шансів жодному агресору.

Йдеться зараз не лише про агресію Росії.

Так, наше найперше завдання – перемогти в цій війні та повернути нашому народу довготривалий і, головне, надійний мир. Ми виконаємо це завдання. Завдяки нашій співпраці з вами, зі світовою більшістю. Завдяки широким коаліціям, які підтримують наш захист. Завдяки виробництву зброї та боєприпасів в Україні. І завдяки тому, що ми втілюємо в захисті України технології, і завдяки тому, що ми робимо найбільш ефективні практики бою, реальні практики просування вперед, дієві практики захисту людей та інфраструктури від російського терору. Але всього, чого ми навчилися самі, готові навчити й ділитися практиками з нашими партнерами. Усе, що служить нашому захисту, може служити – і абсолютно успішно – захисту наших партнерів. Саме цим ми закладаємо основу арсеналу вільного світу.

Своєю злочинною та неспровокованою агресією проти України Росія показала кожній нації, що може загрожувати суверенітету й нормальному життю будь-якого народу на планеті.

А з нашого захисту в цій війні, з нашого руху до звільнення власної території кожна держава розуміє, чого потребує для своєї власної оборони: якої зброї потребує, яких виробництв, яких сучасних технологій, яких альянсів.

Тим, як ми вистояли у війні, і тим, як Україна переможе, ми даємо всім іншим у світі, хто цінує мир, успішну стратегію національної та колективної оборони. Довготривалу стратегію. Зараз на десятиліття вперед визначається, якими будуть найбільш потужні оборонно-промислові комплекси, якими будуть їхні пріоритети та що буде стандартом оборони у світі. Саме в Україні це визначається.

Пані та панове!

Україна – у такій частині оборонного марафону, коли дуже важливо йти вперед – це критично – не відступаючи. Щодня потрібен фронтовий результат.

Я вдячний усім у світі, хто допомагає нам такий результат забезпечувати. Але очевидно, що без нашого власного виробництва зброї та снарядів, без наших власних оборонних технологій це було б просто неможливо. І я пишаюся тим, що на форумі сьогодні не лише представники передових іноземних компаній, а й представники наших вітчизняних, українських виробництв. Виробництв, які стають у час війни потужнішими. Державні та приватні. Виробництва з історією та зовсім нові оборонні компанії, оборонні стартапи, які тільки-но почали, але вже себе дуже непогано зарекомендували.

Світ бачить, на що здатні українські ракети, наші технології, українські дрони. Ми створюємо перший у світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу та примушує їх ховатися. Ми почали виробництво гармат і снарядів натовських калібрів, які потрібні на полі бою. Ви знаєте про це – 155-й калібр. Наші протитанкові ракетні комплекси більш далекобійні та безпечніші в управлінні, ніж ціла низка інших аналогів. Ми пропонуємо свої програмні рішення для оборони – від управління до кібербезпеки. Ми зацікавлені в локалізації виробництва техніки, необхідної нашому захисту, та кожної з тих передових оборонних систем, які використовуються нашими воїнами й дають сьогодні Україні найкращі результати на фронті.

Саме про таку співпрацю – у виробництві зброї, у виробництві техніки, снарядів – ми вже домовляємося з партнерами. З того, про що можна й варто сказати публічно сьогодні, відзначу, зокрема, нещодавно досягнуті домовленості зі Сполученими Штатами Америки. Домовленості про спільне виробництво – фактично про заснування нової промислової екосистеми, яка посилить і Україну, і Америку, і всіх наших партнерів. Саме це є одним з основних результатів моїх переговорів із Президентом Байденом у Вашингтоні та чітким сигналом усім у світі, що українській силі не просто варто довіряти, а що з нашою силою – силою нашої держави – готові об’єднувати свій потенціал найсильніші у світі.

Сьогодні на цьому форумі ми оголошуємо про створення Альянсу оборонних індустрій. Альянсу, який цінує міжнародне право та вміє працювати для реального захисту міжнародного права. Захисту безпеки – я говорю не лише про Україну, а й про безпеку від агресій будь-якої нації у світі.

Ми розробили відповідну базову декларацію як основу Альянсу, і до неї можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, які поділяють наш намір дати реальний захист від агресій у цих ризикованих умовах сучасності. Сьогодні, на старті, цю декларацію вже підписали 13 визначних компаній, які готові разом з Україною будувати новий арсенал вільного світу.

Друге, про що я радий оголосити саме в такому форматі: Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу. Щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні та з Україною або яка хоче прийти в Україну.

І третє: в Україні буде засновано спеціальний Оборонний фонд, який забезпечить додаткові ресурси, зокрема, для розвитку воєнних виробництв і підтримки відповідної співпраці, для створення нових воєнних об’єктів та програм, які потрібні для оборони та для турботи про наших воїнів. Ресурси фонду – це плюс до державних видатків на сферу оборони, оборонне виробництво та приватних інвестицій. Фонд буде наповнюватися з дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів.

Шановні присутні!

Усі наші гості, усі наші громадяни, українці, українки!

Скоро буде вже 600 днів повномасштабної війни. 600. Але, хоч би що відбувалося, не було за цей довгий час такого дня, коли Україна відчула б якусь безнадійність і коли в Росії була б хоч трохи реальна надія зламати нас. Ми впевнені в собі, впевнені в наших громадянах, у наших партнерах. Ми сильна нація. Ми сміливий народ. Держава, яка має глобальне значення. Ми обов’язково переможемо. Ми створимо такий оборонний потенціал для України, а отже, для всього вільного світу, який буде відображенням нашої сили.

Я дякую всім, хто працює в Україні, хто працює з Україною! Та запрошую до співпраці всіх, хто прагне примножити свою силу – з нашою державою це можливо.

Слава Україні!