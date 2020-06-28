Ми завжди підтримуємо проекти, які надають робочі місця та підвищують імідж України – Президент на зустрічі з інвесторами

Президент Володимир Зеленський зустрівся з інвесторами, які мають намір реалізувати в Україні низку проектів. Зокрема, представники Yom Capital Ltd планують побудувати обчислювальний дата-центр потужністю 1 ГВт, а представники компанії NBT – вітроелектростанцію потужністю 800 МВт і потужності з електролізного виробництва водню на 200 МВт на території Запорізької області. Обсяг інвестицій, залучених для будівництва вітроелектростанції, становитиме понад 1,2 млрд євро, а для виробництва водню – понад 300 млн євро.

Також на зустрічі був присутній представник проектної компанії ТОВ «Н2».

На початку заходу Глава держави зазначив, що нині робота влади спрямована на те, щоб побудувати нову країну.

«Країну з інвестиціями. Коли ми говоримо про інвестиції, ми говоримо не про гроші. Ми говоримо перш за все про проекти. Проекти, які дають можливість підвищувати імідж України, надають робочі місця», – сказав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що завжди підтримує кроки, які ведуть до тих чи інших проектів, і висловив задоволення щодо того, що сьогоднішня зустріч спрямована саме на побудову майбутнього України, зокрема розвиток Запорізької області.

«Дуже хотілося б, щоб такі зустрічі, яких буває в житті багато, перетворювалися з теоретичних речей на практичні», – зазначив Президент.

CEO компанії NBT Джоар Вікен повністю погодився з твердженням Глави держави, що практична частина ініціатив – найважливіша, і розмова має втілюватися в проекти.

Він нагадав, що компанія NBT в Україні працює багато років і вже інвестувала 400 млн євро, а інвестицію в розмірі 1,2 млрд євро планує зробити восени цього року.

Джоар Вікен наголосив, що компанія у своїй роботі дотримується найжорсткіших міжнародних стандартів, високих стандартів корпоративної та соціальної відповідальності, нетерпима до корупції.

«Все це потрібно для того, щоб ми могли приносити інвестиції в цю країну й працювати», – констатував він.

CEO NBT також розповів, що на наступний соціальний проект у Запоріжжі компанія виділить 15 млн доларів. Крім того, за його словами, буде залучено прямі інвестиції в покращення електросистем України на суму понад 140 млн євро.