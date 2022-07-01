Ми зобов’язані перемогти у розпочатій Росією війні, щоб змогли здійснитися надії всіх народів на мирне майбутнє – звернення Президента України до учасників фестивалю 4GameСhangers у Відні

Шановний пане Федеральний президенте!

Шановний пане Федеральний канцлере!

Шановні модератори!

Шановні пані та панове!

Шановні присутні й усі люди, які дивляться нас у різних країнах нашого чудового світу!

Вдячний за запрошення взяти участь у вашому форумі. Gamechanging – це справді те, що можна сказати про Україну, і цілком логічно, що такий форум відбувається за нашою участю.

І одразу хочу звернути вашу увагу на один факт, дуже вагомий, на мою думку. За роки, що минули, відбулося багато різних дискусій про те, яким може стати наше життя. Люди довго сперечалися про те, що варто змінити і що може змінитись. Але зараз, уперше за багато-багато років чи навіть десятиліть, зміни говорять самі за себе. Це факт. Їх більше не потрібно шукати. Вже не до дискусій, вже не до суперечок. Кожен і кожна можуть просто побачити, що треба робити. Робити негайно!

Просто погляньте на те, що відбувається. Погляньте, як легко одна держава створила для багатьох інших масштабну загрозу, небезпечну хвилю. Наприклад, загрозу масштабного голоду. Росія заблокувала Чорне море – це не секрет, і в неї в заручниках тепер мільйони людей, звичайних людей в Африці, Азії, Європі. Ми всі в заручниках. Ви у неї в заручниках. Бо якщо не зняти цю загрозу голоду, якщо не розблокувати Чорне море негайно, то результатом продовольчої кризи буде таке міграційне цунамі, яке досягне й вас, хоч Австрія розташована все-таки далеко від моря.

Погляньте, скільки змогла зробити одна держава для поширення небезпечних теорій змови, конспірології, агресивної пропаганди. Про яку довіру до засобів масової інформації можна буде говорити з часом, якщо Росія й надалі витрачатиме мільярди доларів щороку на поширення брехні і ця брехня залишатиметься в інформаційному просторі навіть Євросоюзу?

Погляньте, будь ласка, на кіберудари, яких зазнали і Україна, і Литва, і інші країни. Росія підтримує кіберзлочинців, у яких тільки одне завдання – знищувати безпеку. Я впевнений, що всі ви знаєте про те, як великі корпорації нехтують правом людей на приватність і привласнюють собі дуже багато даних про кожну людину. Але... Що ви можете протиставити, коли це – і навіть значно гірше – робить найбільша держава у світі?

Та й просто погляньте на ціни на пальне, на газ тощо. Що з ними відбувається? Ринки надто залежні від російських компаній, від «Газпрому» та російських постачальників нафти. А отже, гаманці європейців надто залежні від того, скільки хоче з них витягнути знову-таки одна держава.

Одна держава не може ламати життя всіх у Європі чи навіть у всьому світі! Ця гра повинна змінитися!

Скільки років говорили про те, що Європа не повинна залежати від російських енергоресурсів? І в цьому році треба встигнути це зробити, щоб наступна зима не стала катастрофічною.

Скільки років говорили про те, що Росія витрачає нафтодолари і газоєвро проти самого ж Заходу, проти всієї спільноти демократичних країн? Вона – спонсор розколів і дезінформації, антиєвропейських політичних рухів і проблем для всього континенту. Цей потік грошей, який використовується проти демократичного світу, має припинитися цьогоріч. Інакше всі у світі, хто ненавидить демократію, зрозуміють, що демократичний світ не здатний захищатися.

І щодо війни. Ви знаєте, про війну кажуть, що це – продовження політики іншими засобами. Якщо говорити про російську війну проти України, то це справді так. Це продовження давньої антиєвропейської політики Росії, і кожен російський окупант на українській землі це усвідомлює. Але чи усвідомили це справді всі у Європі, у Європейському Союзі?

Пані та панове!

Український gamechanging полягає в тому, що ми даємо шанс зробити те, що давно треба було зробити.

Максимально посилити європейську єдність. Позбавити Європу залежності від російських енергоресурсів. Максимально підтримати вільні ЗМІ, які працюють за журналістськими стандартами, щоб було чим захищати правду від пропаганди, а отже, від брехні, конспірології й антинаукових теорій. Створити дієві спільні європейські інструменти захисту від кіберзагроз. І обов’язково – це просто життєво необхідно – підкріпити міжнародне право реальним покаранням за його порушення.

Очі всіх агресивних політичних рухів і режимів у світі зараз спрямовані на те, що робить Росія проти нас, проти України. Вони вичікують, щоб поглянути, а чим заплатять російські посадовці та військові командири за те, що вони роблять на території України. Чи зможе світ притягнути до реальної відповідальності воєнних злочинців? Якщо так – це буде міцною опорою для миру на землі в майбутньому. Якщо ж ні, якщо сотні порушених Росією договорів, конвенцій залишаться просто папірцями, то людству доведеться розбиратися ще із сотнями інших агресій.

Україна дає цей шанс – зробити потрібні кроки. Україна дає цей час, щоб встигнути їх зробити. Ми зобов’язані перемогти у цій війні, розпочатій Росією, щоб надії всіх нормальних людей на мирне прогресивне майбутнє справді змогли реалізуватися.

Чи можливо це без допомоги Австрії? Вважаю, ні.

Я вдячний вашій державі за підтримку.

Чи можлива наша спільна перемога без потужних санкцій, які мають посилюватися регулярно, щоб держава-терорист не встигала до них адаптуватися? Ні. І я прошу вас подвоїти активність у підготовці цих санкцій, у підготовці сьомого пакету санкцій Євросоюзу.

Тільки в цей час, тільки цими місяцями, тільки цьогоріч можуть бути зроблені потрібні кроки.

Або гра зміниться на користь Європи, або вороги демократії, свободи повірять, що гра може змінитися на їхню користь. Ми з вами маємо встигнути!

Я дякую вам за увагу!

Слава Україні!