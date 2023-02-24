Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України Володимира Зеленського «Лютий. Рік незламності»
Звернення Президента України Володимира Зеленського «Лютий. Рік незламності»

24 лютого 2023 року - 08:09

Переглянути всі відео
ностанні новини

Ми зробимо українську формулу миру основою нової безпеки в Європі і у світі – звернення Президента України до учасників Міжнародного форуму в Каунасі

25 лютого 2023 року - 12:49

Літаки – це захист нашого неба, і ми почали важливі кроки щодо цього – Володимир Зеленський

24 лютого 2023 року - 22:38

Україна дуже хотіла б, щоб Китай був на боці справедливого миру – Володимир Зеленський

24 лютого 2023 року - 22:28

Усі українці чекають переможних кроків і звільнення нашої землі, але для цього треба готуватися – Президент

24 лютого 2023 року - 22:19

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Прес-конференція Президента України для українських та іноземних ЗМІ «Лютий. Рік незламності»
Прес-конференція Президента України для українських та іноземних ЗМІ «Лютий. Рік незламності»

24 лютого 2023 року - 20:23

Перейти до всіх галерей

Ми зробимо українську формулу миру основою нової безпеки в Європі і у світі – звернення Президента України до учасників Міжнародного форуму в Каунасі

25 лютого 2023 року - 12:49

Ми зробимо українську формулу миру основою нової безпеки в Європі і у світі – звернення Президента України до учасників Міжнародного форуму в Каунасі

Пане Президенте Гітанасе!

Пане ректоре!

Пані та панове!

Литовський народе!

Ми з вами, українці й литовці, спільно йдемо історію Європи. Ми з вами обʼєднані поколіннями і століттями. Ми з вами пройшли часи хороші і часи трагічні, часи мирні і часи жорстокі. Скільки б не були на світі українці та литовці, ми завжди боролися за свободу – так чи інакше.

Нині – видатний час. Час, коли ми можемо вибороти й гарантувати нашу з вами свободу не просто на роки, не просто на десятиліття. Зараз такий час, коли ми можемо захистити нашу з вами свободу назавжди.

Росія повинна програти в Україні. Російський реваншизм має назавжди забути про Київ і Вільнюс, про Кишинів і Варшаву, про наших братів у Латвії та Естонії, у Грузії та в кожній іншій країні, якій нині погрожують російські вбивці.

Ми можемо це. У нас є цей історичний шанс. І я дякую усім вам, литовський народе, дякую всім вам, друзі, за те, що ви разом із нами робите дійсно все, щоб не втратити цей історичний шанс. Оборонна допомога, політична, економічна, гуманітарна – немає такої сфери, у якій Україна не відчула б щирості та рішучості Литви. Українці завжди це памʼятатимуть і завжди зберігатимуть вдячність за це.

І я вірю, що саме цього року ми можемо додати до нашої з вами історії ще одну віху: нашу з вами спільну перемогу у війні проти спільного ворога. Ми збережемо нашу незалежність. Точно збережемо. А отже, уже зараз ми маємо діяти так, щоб дати нашим народам надійні гарантії неповернення зла.

Українська формула миру – це десять пунктів, які дають саме такі гарантії. Це очевидно необхідні безпекові пункти. Це очевидно необхідна деокупація України. І це очевидно необхідна справедливість для всіх, хто постраждав від російської агресії.

Жодній людині на землі більше ніколи не мають загрожувати голод і радіаційні катастрофи, агресії та терор, руйнація енергетики та блекаут міжнародного права, депортації та екоциди. Росія несе все це своєю агресією. Ми приберемо все це. Наші героїчні воїни це зроблять. Наша співпраця з вами і з усім світом це зробить. Наша формула миру це зробить.

І як наслідок ми зробимо нашу формулу миру основою нової безпеки всіх у Європі та кожного у світі, хто цінує життя.

Упевнений, що Литва буде на цьому шляху разом із нами!

Слава всім, хто бореться за свободу!

Слава Україні!

в
Відео
Версія для друку