Ми зробимо українську формулу миру основою нової безпеки в Європі і у світі – звернення Президента України до учасників Міжнародного форуму в Каунасі

Пане Президенте Гітанасе!

Пане ректоре!

Пані та панове!

Литовський народе!

Ми з вами, українці й литовці, спільно йдемо історію Європи. Ми з вами обʼєднані поколіннями і століттями. Ми з вами пройшли часи хороші і часи трагічні, часи мирні і часи жорстокі. Скільки б не були на світі українці та литовці, ми завжди боролися за свободу – так чи інакше.

Нині – видатний час. Час, коли ми можемо вибороти й гарантувати нашу з вами свободу не просто на роки, не просто на десятиліття. Зараз такий час, коли ми можемо захистити нашу з вами свободу назавжди.

Росія повинна програти в Україні. Російський реваншизм має назавжди забути про Київ і Вільнюс, про Кишинів і Варшаву, про наших братів у Латвії та Естонії, у Грузії та в кожній іншій країні, якій нині погрожують російські вбивці.

Ми можемо це. У нас є цей історичний шанс. І я дякую усім вам, литовський народе, дякую всім вам, друзі, за те, що ви разом із нами робите дійсно все, щоб не втратити цей історичний шанс. Оборонна допомога, політична, економічна, гуманітарна – немає такої сфери, у якій Україна не відчула б щирості та рішучості Литви. Українці завжди це памʼятатимуть і завжди зберігатимуть вдячність за це.

І я вірю, що саме цього року ми можемо додати до нашої з вами історії ще одну віху: нашу з вами спільну перемогу у війні проти спільного ворога. Ми збережемо нашу незалежність. Точно збережемо. А отже, уже зараз ми маємо діяти так, щоб дати нашим народам надійні гарантії неповернення зла.

Українська формула миру – це десять пунктів, які дають саме такі гарантії. Це очевидно необхідні безпекові пункти. Це очевидно необхідна деокупація України. І це очевидно необхідна справедливість для всіх, хто постраждав від російської агресії.

Жодній людині на землі більше ніколи не мають загрожувати голод і радіаційні катастрофи, агресії та терор, руйнація енергетики та блекаут міжнародного права, депортації та екоциди. Росія несе все це своєю агресією. Ми приберемо все це. Наші героїчні воїни це зроблять. Наша співпраця з вами і з усім світом це зробить. Наша формула миру це зробить.

І як наслідок ми зробимо нашу формулу миру основою нової безпеки всіх у Європі та кожного у світі, хто цінує життя.

Упевнений, що Литва буде на цьому шляху разом із нами!

Слава всім, хто бореться за свободу!

Слава Україні!