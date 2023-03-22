Ми зробимо все, щоб синьо-жовті кольори продовжили свій визвольний рух – звернення Президента України

Бажаю здоров'я, шановні українці!

Сьогодні весь день працюю в регіонах. Донбас – передова, наші воїни, область. Потім – Харківщина. Ситуація в Харкові, на кордоні, в усіх районах області, відновлення, захист критичної інфраструктури.

Почав із фронту, з району Бахмута. Це честь для мене – підтримати наших воїнів, які боронять державу у найжорсткіших фронтових умовах. Вручив державні нагороди, подякував нашим бійцям за хоробрість, за їхню стійкість, за Україну, яку ми бережемо завдяки саме таким героям, завдяки кожному й кожній, хто бʼється проти російського зла.

Відвідав поранених воїнів. Побажав їм – і я впевнений, що побажав від імені всіх вас, усіх наших людей – якнайшвидшого одужання.

Подякував лікарям, медичним сестричкам. І хочу зараз подякувати також усім, хто підтримує наших воїнів, які відновлюються після поранень. Хто допомагає всім, що необхідно, нашим лікарям, усім, хто працює заради реабілітації після поранень. Я вдячний кожному волонтеру, кожному нашому партнеру, хто допомагає!

Боляче дивитися на міста Донбасу, яким Росія принесла страшні страждання, руїну. Майже постійна, щогодинна сирена повітряної тривоги в Краматорську, постійна загроза обстрілів, постійна загроза життю... Саме там, на Донбасі, на Харківщині, – всюди, куди прийшло російське зло, очевидно, що державу-терориста не можна зупинити нічим іншим, окрім одного – нашої перемоги. І ми її забезпечимо – українську перемогу.

В усіх районах сходу нашої держави, де є український прапор, є й надія. Це відчувається. Ми зробимо все, щоб синьо-жовті кольори продовжили свій визвольний рух, щоб повернули нормальне життя всій нашій землі, від Донецька до кордону.

Ми обовʼязково відповімо окупанту на кожен удар по наших містах... Сьогоднішні російські удари по Запоріжжю, нічна атака на Київщину... Усі удари Росії отримають як військову, так і політичну, і юридичну відповідь.

Росія програє цю війну. Немає у світі суб’єкта, який не відчував би цього вже зараз. Усі все це розуміють. І кожен російський убивця повинен розуміти: ордер на арешт – це найкраще, що може з ними статися.

Мої співчуття всім нашим людям, які втратили своїх рідних і близьких через російський терор!

Другу половину дня я, моя команда, голова Офісу – ми всі працювали на Харківщині. Як і на Донеччині, провів нараду щодо ситуації в регіоні, щодо соціальних та безпекових потреб.

Дуже важливо, що Харків тримається міцно. Молодці! Вдячний вам, харків’яни! Впевнено тримаєтесь. Місто живе, місто бореться, Харків дає силу всьому нашому сходу. Я дякую кожному й кожній, хто залишився в Харкові, хто працює, хто дає роботу іншим, хто зберігає безпеку, захищає кордон! Дякую всім – на позиціях, на постах, на об’єктах критичної інфраструктури, комунальникам, місцевій владі, бізнесу, освітянам...

Представники регіону поінформували мене про деякі питання, які мають бути вирішені урядом для стабільного соціального забезпечення всіх, хто працює для наших людей на Харківщині. Обговорили ці питання. Обговорили питання відбудови, гуманітарного розмінування, відновлення енергомереж. Все, що в компетенції уряду, буде зроблено обов’язково.

І, звичайно, мені було дуже приємно передати Харкову спеціальну відзнаку. Відзнаку міста-героя, стрічку на прапор міста, що позначає особливу хоробрість харків’ян.

І ще одне.

Цього вечора починається священний для мусульман місяць Рамадан. Значна частина нашої української мусульманської громади, кримськотатарського народу змушена зустрічати Рамадан в окупації, під загрозою російських репресій та знущань у Криму, під обстрілами в інших частинах України і в боях на передовій.

Не маю сумніву: ми повернемо свободу, повагу, безпеку всій нашій державі, усім громадам. І хай сила молитви в цей священний місяць допоможе нам в очищенні України від російського безбожного зла, від тих, хто не вірить насправді ні у що і саме тому здатний на такий терор. Хай наступний Рамадан почнеться в мирі й на всій вільній від Росії українській землі. Рамадан мубарак!

Слава всім, хто зараз у бою за Україну й людей!

Дякую всім, хто допомагає щодня!

Слава Україні!