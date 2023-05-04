Ми зустрічаємось у Гаазі, щоб наблизити мир і повернути справедливість – Президент України за результатами переговорів з прем’єр-міністрами Нідерландів і Бельгії

У межах офіційного візиту до Королівства Нідерланди Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте і Прем’єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо.

Переговори відбулися як тет-а-тет, так і в тристоронньому форматі.

Під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів Володимир Зеленський зазначив: «Ми зустрічаємося тут, у Гаазі, щоб наблизити мир і повернути справедливість. Нам потрібна справедливість».

Президент України висловив подяку Марку Рютте та народу Нідерландів за потужну допомогу в посиленні української обороноздатності.

«Patriot та інша зброя, яку Нідерланди дали нам, уже врятувала тисячі життів українців! Дякую!» – сказав він.

Глава Української держави подякував Прем’єр-міністру Александру Де Кроо та всій Бельгії за солідарність у захисті спільних європейських цінностей.

«Дякую вам за підтримку санкцій проти Росії та пакети допомоги для нашої держави й людей», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час переговорів сторони зосередили увагу на безпекових питаннях. Як наголосив Президент України, зараз головне – це швидкість у постачанні обіцяного озброєння.

«Я закликав партнерів – і Нідерланди, і Бельгію – сприяти нам у тому, щоб максимально швидко реалізувати домовленості щодо зброї. Дуже важливо – працюємо над створенням коаліції бронемашин у продовження коаліції танків. Розраховуємо, що Нідерланди та Бельгія разом із країнами Північної Європи та всіма партнерами дієво підтримають нашу ініціативу щодо започаткування коаліції бронемашин», – повідомив Глава держави.

Крім того, на переконання Володимира Зеленського, настав час ухвалювати позитивні для України рішення щодо сучасних літаків.

«Немає жодних раціональних причин відкладати такі рішення. Підготувати наших пілотів і зміцнити крила для України означає пришвидшити мир, якого ми всі прагнемо», – заявив Президент.

Співрозмовники також обговорили спільну євроатлантичну безпеку.

«Де-факто Україна вже стала частиною простору НАТО – ми співпрацюємо, ми довіряємо одне одному й спільно робимо Європу сильнішою. Тож логічно, що Україна має стати частиною Альянсу і де-юре – 33-ю країною НАТО. Алгоритм дій щодо цього може й має бути затверджений політичними рішеннями на літньому саміті Альянсу у Вільнюсі. Розраховуємо на підтримку партнерів», – наголосив Глава держави.

На порядку денному переговорів Володимира Зеленського, Марка Рютте й Александра Де Кроо були також відносини між Україною та ЄС. Президент зазначив, що очікує на позитивну оцінку прогресу Української держави у реалізації рекомендацій Єврокомісії.

«Під час війни ми робимо всі необхідні реформи, і це буде саме той момент, коли позитивний політичний імпульс відкриє шлях до нової та довготривалої позитивної історії як для України, так і для всієї Європи», – переконаний Володимир Зеленський.

Глава держави висловив подяку за підтримку української формули миру, яка може не лише повернути територіальну цілісність і безпеку Україні, а й надійно гарантувати довготривалу безпеку Європі та світу.

«Це наше спільне завдання – відновити повну силу Статуту ООН, міжнародного права загалом – усього того, що порушили Путін і Росія. Мир вимагає посилення санкцій, повнішої ізоляції Росії. Мир вимагає, щоб активи терористичної держави були конфісковані. І мир вимагає, щоб збитки були відшкодовані, а руїни відбудовані. І я впевнений, ми зробимо це разом», – сказав Президент.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Нідерландів наголосив, що його країна продовжить підтримувати Україну на шляху боротьби, і Росія має відповісти за злочин агресії та несправедливість, яку вона чинить проти українського народу.

«Нідерланди зроблять усе можливе, щоб забезпечити справедливість для України, хоч би скільки часу це займало і хоч би як важко було», – сказав Марк Рютте.

За словами голови уряду Королівства Нідерланди, російська агресія щодня нагадує світові, що верховенство права необхідно постійно захищати.

«Україна залишатиметься в наших серцях і пам’яті не тільки сьогодні, а й щодня, доки мир і свобода не відновляться у вашій країні», – зазначив він.

Прем’єр-міністр Королівства Бельгія нагадав, що його держава, як і Нідерланди та багато інших країн, підтримували Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, і висловився за збереження цієї підтримки.

«Ми продовжуватимемо цю підтримку й будемо демонструвати нашу солідарність з Україною. Тепер наша черга допомогти Україні знову позбутися жорстокої й незаконної окупації. Це така ж окупація, якої зазнали наші країни під час Другої світової війни. Саме тому уряд Бельгії готує новий пакет військової допомоги Україні», – запевнив Александр Де Кроо.

Він нагадав, що з початку війни Бельгія заморозила понад 50 млрд євро активів російських фізичних та юридичних осіб.

«Зараз ми досліджуємо, як можемо повністю використовувати доходи з цих російських активів на підтримку відбудови України. Бельгія готова відігравати провідну роль у цьому в Європейській комісії», – заявив Прем’єр-міністр Королівства Бельгія.