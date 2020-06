Микола Кулеба обговорив з головою Житомирської ОДА питання захисту прав дітей

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба та голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко провели робочу нараду щодо підтримки сімей з дітьми на Житомирщині.

Голова ОДА зазначив, що у зв’язку з пандемією частина сімей переживає кризу. Зокрема, йдеться про родини, у які повернулися діти з інтернатних закладів. І для допомоги таким сім’ям необхідно об'єднати зусилля області, громад та громадських організацій.

Микола Кулеба нагадав, що особисто звернувся до української діаспори в Канаді з проханням підтримати кризові сім’ї, у які через поширення коронавірусу повернулися діти з інтернатних закладів.

Конгрес українців Канади, Канадсько-Українська фундація, Help Us Help та міжнародна корпорація Meest Express започаткували програму «Допомога дітям України» для забезпечення сімей і дітей продуктовими та гігієнічними наборами.

«Вже сьогодні перша партія зі 100 продуктових та гігієнічних наборів прибула до Житомирської області й буде передана сім’ям. Наступного тижня буде наступна партія», – зазначив уповноважений Президента.

Під час селекторної наради з керівниками об’єднаних територіальних громад порушували питання щодо того, що в кожній ОТГ мають бути фахівці з соціальної роботи. Крім того, йшлося про важливість розвитку сімейних форм виховання та послуг для родин і дітей у громадах.

«Сьогодні керівники громад мають подбати про забезпечення супроводу та підтримки дітей і сімей у складних життєвих обставинах, а особливо тих, у які повернулися діти з інтернатів. А це близько двох тисяч дітей в області», – зауважив Микола Кулеба.

До селекторної наради також приєдналися представники фонду Lumos, який уже три роки надає технічну та експертну підтримку щодо впровадження реформи системи інтернатів у Житомирській області. Під час пандемії фонд також підтримує сім’ї, у які повернулися діти з таких закладів.

Уповноважений Президента закликав керівників ОТГ взяти під особистий контроль питання реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей.