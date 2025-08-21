Президент привітав українців із Днем Державного прапора України

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Державного прапора України та взяв участь у церемонії підняття синьо-жовтого стяга на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні».

Глава держави зазначив, що український прапор став символом любові до України: його можна зустріти на вулицях міст будь-якої нашої громади – на будівлях, на флагштоках, під склом машин чи в когось на наплічнику.

«Саме цей прапор – це відчуття спасіння для людей, яких ми повертаємо з російського полону. Коли вони бачать українські кольори, вони розуміють: зло минуло. Цей прапор – це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. І вони бережуть цей прапор, вони бережуть його, бо знають: ми свою землю не подаруємо окупанту. Цей прапор символізує найдорожче для сотень тисяч наших воїнів – чоловіків і жінок з усієї нашої України, які захищають не лише той чи інший окремий напрямок, не тільки Вовчанськ чи Добропілля, а всю нашу Україну і, ризикуючи своїм життям, виборюють право на життя для всієї нашої держави», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент подякував кожному й кожній, хто бореться заради нашої держави і людей, хто працює в інтересах України та її незалежності й хто свою особисту силу додає до сили української нації.

Глава держави наголосив: ми памʼятаємо наших героїв різних часів, які билися заради України та власної волі й, на жаль, загинули в боях. Памʼять полеглих воїнів вшанували хвилиною мовчання.