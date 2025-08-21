Президент України провів розмову з Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Розмова відбулася на запит Президента Рамафоси.

Глава держави поінформував про спільні з партнерами дипломатичні зусилля та продуктивні зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Володимир Зеленський наголосив: треба закінчувати цю війну, яка ніколи не була потрібна нікому, крім Росії. Президент укотре підтвердив, що готовий до будь-якого формату зустрічі з російським очільником. Утім у Москві знову намагаються затягувати переговорний процес.

Україна розраховує, що країни Глобального Півдня надішлють відповідні сигнали й підштовхнуть Росію до миру.

Сторони також обговорили свої майбутні контакти з партнерами.

Окремо йшлося про можливості спільної роботи з Африканським континентом для розвитку відносин, платформи для діалогу й гарантування продовольчої безпеки.

Володимир Зеленський і Сиріл Рамафоса домовилися підтримувати контакт.