Робимо й будемо робити все необхідне, щоб захистити нашу державу та людей – звернення Президента
21 серпня 2025 року - 20:06

ностанні новини

Президент України провів розмову з Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою

23 серпня 2025 року - 16:02

Володимир Зеленський і Дік Схооф обговорили напрацювання гарантій безпеки та спільні проєкти

23 серпня 2025 року - 15:54

Президент привітав українців із Днем Державного прапора України

23 серпня 2025 року - 11:00

Звернення Президента України з нагоди Дня Державного прапора

23 серпня 2025 року - 10:51

Участь Президента в церемонії підняття Державного прапора України
Участь Президента в церемонії підняття Державного прапора України

23 серпня 2025 року - 10:50

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Розмова відбулася на запит Президента Рамафоси.

Глава держави поінформував про спільні з партнерами дипломатичні зусилля та продуктивні зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Володимир Зеленський наголосив: треба закінчувати цю війну, яка ніколи не була потрібна нікому, крім Росії. Президент укотре підтвердив, що готовий до будь-якого формату зустрічі з російським очільником. Утім у Москві знову намагаються затягувати переговорний процес.

Україна розраховує, що країни Глобального Півдня надішлють відповідні сигнали й підштовхнуть Росію до миру.

Сторони також обговорили свої майбутні контакти з партнерами.

Окремо йшлося про можливості спільної роботи з Африканським континентом для розвитку відносин, платформи для діалогу й гарантування продовольчої безпеки.

Володимир Зеленський і Сиріл Рамафоса домовилися підтримувати контакт.

