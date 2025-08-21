Володимир Зеленський і Дік Схооф обговорили напрацювання гарантій безпеки та спільні проєкти

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Дік Схооф привітав Володимира Зеленського та всіх українців із Днем Державного прапора.

Глава держави подякував за важливі й теплі слова підтримки, допомогу з боку Нідерландів і солідарність нідерландського народу.

Лідери обговорили дипломатичну роботу та результати переговорів, що відбулись у Вашингтоні. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити справжній мир. Президент укотре підтвердив готовність провести зустріч із російською стороною на найвищому рівні, щоб обговорити всі питання. Президент України та Премʼєр-міністр Нідерландів єдині в баченні, що Росія не демонструє жодних намірів до миру, тому потрібен тиск, який змінить позицію.

Одне з основних питань – гарантії безпеки. Володимир Зеленський зазначив, що команди України, США та європейських партнерів працюють над архітектурою майбутніх гарантій безпеки. Відповідні напрацювання будуть готові найближчими днями.

Глава держави подякував Діку Схоофу за участь у засіданнях коаліції охочих і зауважив, що розраховує на активну роль Нідерландів у гарантуванні безпеки. Лідери обговорили, як саме країна може збільшити свою залученість і допомогти.

Сторони також приділили увагу спільним проєктам та інвестиціям в українське оборонне виробництво. Лідери узгодили підготовку домовленостей та особисту зустріч найближчим часом.