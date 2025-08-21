Президент:

Робимо й будемо робити все необхідне, щоб захистити нашу державу та людей – звернення Президента
21 серпня 2025 року - 20:06

Президент України провів розмову з Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою

23 серпня 2025 року - 16:02

Володимир Зеленський і Дік Схооф обговорили напрацювання гарантій безпеки та спільні проєкти

23 серпня 2025 року - 15:54

Президент привітав українців із Днем Державного прапора України

23 серпня 2025 року - 11:00

Звернення Президента України з нагоди Дня Державного прапора

23 серпня 2025 року - 10:51

Участь Президента в церемонії підняття Державного прапора України
23 серпня 2025 року - 10:50

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Дік Схооф привітав Володимира Зеленського та всіх українців із Днем Державного прапора.

Глава держави подякував за важливі й теплі слова підтримки, допомогу з боку Нідерландів і солідарність нідерландського народу.

Лідери обговорили дипломатичну роботу та результати переговорів, що відбулись у Вашингтоні. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити справжній мир. Президент укотре підтвердив готовність провести зустріч із російською стороною на найвищому рівні, щоб обговорити всі питання. Президент України та Премʼєр-міністр Нідерландів єдині в баченні, що Росія не демонструє жодних намірів до миру, тому потрібен тиск, який змінить позицію.

Одне з основних питань – гарантії безпеки. Володимир Зеленський зазначив, що команди України, США та європейських партнерів працюють над архітектурою майбутніх гарантій безпеки. Відповідні напрацювання будуть готові найближчими днями.

Глава держави подякував Діку Схоофу за участь у засіданнях коаліції охочих і зауважив, що розраховує на активну роль Нідерландів у гарантуванні безпеки. Лідери обговорили, як саме країна може збільшити свою залученість і допомогти.

Сторони також приділили увагу спільним проєктам та інвестиціям в українське оборонне виробництво. Лідери узгодили підготовку домовленостей та особисту зустріч найближчим часом.

