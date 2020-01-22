Микола Кулеба обговорив з представниками МВС та кіберполіції особливості розслідування злочинів щодо дітей

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба провів робочу зустріч із заступниками міністра внутрішніх справ Тетяною Ковальчук та Катериною Павліченко, а також заступником начальника кіберполіції Сергієм Кропивою.

«Злочини проти статевої недоторканності дітей чи з використанням дітей сьогодні вчиняються мало не щодня. І особисто мені надзвичайно важливо, щоб у системі правоохоронних органів працювало достатньо професіоналів, які зможуть не тільки покарати злочинця, а й надати підтримку дитині під час абсолютно всіх процесуальних дій – слідства, досудового й судового розгляду справи – та зробити все для того, щоб постраждала дитина якомога швидше стала на шлях реабілітації та змогла повернутися до нормального життя», – зазначив Микола Кулеба.

Він підкреслив, що при розслідуванні злочинів щодо дітей на сексуальному ґрунті працівники правоохоронної системи відіграють ключову роль, і саме від їхньої відповідної кваліфікації та досвіду залежить, наскільки дитина буде захищена.

Під час зустрічі приділили увагу спільному проекту Children’s Justice Centre. Його метою є спрощення процедури допиту дитини, яка постраждала від насильства, зокрема зменшення кількості допитів та надання можливості дитині свідчити через відеозапис.

Окремо обговорили питання криміналізації переглядів порнографічних матеріалів, адже сьогодні насильство над дітьми може відбуватись і онлайн.

«Інтернет – це не тільки можливості для дитини, а й ризики. Дослідження показують, що діти, які постраждали від сексуального насильства, зазнають ще більшої шкоди, якщо знають, що зловживання було зафіксоване документально. Травма ще сильніша, якщо їм відомо про розповсюдження зображення в Інтернеті. Все подальше життя дитини проходить у страху, що її впізнають. Кожен новий перегляд таких матеріалів – нове зґвалтування дитини», – наголосив уповноважений Президента.

Тому, за його словами, необхідно обговорити можливі зміни до законодавства щодо криміналізації зберігання порнографічних матеріалів із зображенням сексуальної експлуатації дітей, а також створення безпечного онлайн-простору для юних українців.

Учасники зустрічі домовилися про спільну роботу в напрямі захисту дітей від насильства.