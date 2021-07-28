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Міністри енергетики України, США та Німеччини обговорили в Києві загрози від «Північного потоку – 2», на яких наголошує Володимир Зеленський

23 серпня 2021 року - 13:27

Міністри енергетики України, США та Німеччини обговорили в Києві загрози від «Північного потоку – 2», на яких наголошує Володимир Зеленський

У продовження перемовин Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, які відбулися напередодні, міністри енергетики України, Сполучених Штатів Америки та Німеччини на полях саміту Кримської платформи обговорили загрози для енергетичної безпеки України та всієї Європи від реалізації проекту будівництва газопроводу «Північний потік – 2», питання реформування енергетичного сектору України та запровадження новітніх технологій.

«Як озвучив Президент України, ми не можемо дозволити Російській Федерації використовувати газ як зброю. Ми досить докладно обговорили важливість гарантування безпеки постачання газу, транзиту газу та ті кроки, які забезпечать гарантії для України щодо збереження транзитного потенціалу», – розповів міністр енергетики України Герман Галущенко на брифінгу за підсумками зустрічі.

Він зазначив, що окремо міністри обговорили застосування Третього енергетичного пакета та питання посилення монополії російського «Газпрому» на європейському ринку.

За словами Германа Галущенка, під час зустрічі також обговорювалася синхронізація енергосистем України та країн Європейського Союзу.

Зі свого боку міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмаєр зауважив, що це була хороша та змістовна дискусія, під час якої йшлося про питання постачання газу до країн Європи й забезпечення безпеки його транзиту через Україну.

Міністри обговорили декларацію, укладену між США та Німеччиною щодо цього кілька тижнів тому.

«Ми також підтримуємо «зелений» курс України. Плануємо продовжувати тісну співпрацю щодо синхронізації енергетичних систем України та ЄС, щоб відігравати позитивну конструктивну роль у всіх питаннях, які є важливими для України в цій сфері», – наголосив Петер Альтмаєр.

За його словами, багато німецьких компаній готові інвестувати у виробництво «зеленого» водню в Україні, що позитивно позначатиметься на декарбонізації економіки країни.

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