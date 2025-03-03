Мир нам потрібен, саме мир – справжній, чесний, а не війна нескінченно, і гарантії безпеки потрібні – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Кілька речей за цей день.

Провів Ставку. Провели аналіз пакетів підтримки та деяких контрактів, які є за цей час. Хороші результати по контрактах на артилерію – Україні потрібна міцна основа. Далі – дрони, незмінний пріоритет. Захист неба – додаткові системи зараз зайшли в Україну від Литви, дуже дякую тобі, пане Президенте. Доповідав сьогодні Прем’єр-міністр України щодо фінансів на цей рік, ми забезпечуємо всі наші потреби, ми пройдемо по фінансах 2025-й. Сьогодні ж на Ставці були деякі спеціальні питання нашої державної стійкості – усі можливі сценарії ми опрацьовуємо, опрацьовуємо так, щоб захистити Україну. Базовий сценарій – зберігати позиції та забезпечити умови для правильної дипломатії, для якнайшвидшого завершення цієї війни достойним миром. Мир нам потрібен, саме мир – справжній, чесний, а не війна нескінченно. І гарантії безпеки потрібні. Саме відсутність гарантій безпеки для України 11 років тому дала змогу Росії почати з окупації Криму та війни на Донбасі, потім відсутність гарантій безпеки дала змогу Росії розпочати повномасштабне вторгнення, і зараз через відсутність визначених гарантій безпеки саме Росія тримає цю війну в розпалі. І це бачить весь світ, і це визнає весь світ.

Сьогодні ми продовжили нашу роботу з європейськими партнерами щодо спеціальної дипломатичної та безпекової архітектури. Архітектури, яка може наблизити мир. Це те, зокрема, про що ми говорили в Лондоні напередодні. І перед тим – із багатьма лідерами світу. Україна, уся Європа, Америка – разом ми можемо забезпечити десятиліття спокою. І треба для цього бути в конструктиві – працювати разом, доповнювати пропозиції одне одного та прискорювати дипломатію для завершення війни.

Говорив сьогодні я з лідерами Балтійських держав: Литва, Латвія, Естонія. Хороша розмова. І про підсумки саміту в Лондоні. І про можливості та бачення всіх процесів з Америкою. І про оборонну підтримку – те, що рятує життя наших людей. Вдячний державам Балтії за те, що ви так принципово з Україною, друзі. Дякую ще раз за підтримку!

Слава Україні!