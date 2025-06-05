Мир є завданням не лише для політиків загальнонаціонального рівня – Президент

Посилення співпраці на міжрегіональному та міжмуніципальному рівнях дуже важливе для досягнення справедливого та стійкого миру, а також для відновлення та євроінтеграції України. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на III Міжнародному саміті міст і регіонів «Згуртовані заради миру і безпеки», що відбувається в Києві.

Глава держави зазначив, що цієї ночі Росія вкотре завдала ударів проти міст по всій території України, внаслідок чого пошкоджень зазнали житлові будинки та цивільна інфраструктура.

«Така російська війна – вони воюють проти міст і проти самого життя. І всюди, куди зайшла російська армія на території України, всюди, де є, на жаль, російська окупація, немає нормального життя. А в деяких містах взагалі нічого не залишилося, тільки випалені руїни», – зазначив він.

Володимир Зеленський наголосив, що встановлення миру є завданням не лише для політиків загальнонаціонального рівня, саме тому важливо, щоб очільники міст і громадські лідери також докладали зусиль. Президент закликав підтримати кроки для справедливого тиску на Росію, зокрема щодо нових дієвих санкцій.

«Найвагоміше, що ми можемо досягти разом, – це завершення війни достойним миром і створення надійних гарантій безпеки для України та для всієї Європи. Так, щоб ніхто у Європі не боявся залишитися без захисту. І ми можемо це зробити», – акцентував Глава держави.

Він подякував усім присутнім за єдність з Україною, підтримку українців та співпрацю. Завдяки взаємодії з партнерами з Європи, зі США та інших країн уже відбудовані сотні об’єктів інфраструктури. Така співпраця допомогла Україні пройти складні зими, а також отримати понад 7 тисяч одиниць енергетичного обладнання.

За вагомий особистий внесок у надання благодійної та гуманітарної допомоги в умовах військової агресії РФ, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України Володимир Зеленський вручив відзнаки «Золоте серце» заступниці мера Страсбурга (Франція) Веронік Бертоль, президенту Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Марку Коолсу, голові німецько-української організації BlauGelbes Kreuz (Німеччина) Лінді Людмилі Май, директору Українського наукового центру імені Мацуґучі Тадаші при Університеті Кобе Ґакуін, почесному консулу України в Кобе (Японія) Йошіхіко Окабе, бургомістру Графенвьорту (Австрія) Альфреду Рідлю, голові виконавчої ради Осло (Норвегія) Ейріку Лае Солбергу та виконавчому директору Центру міжнародного розвитку Естонії Клену Яааратсу.

Володимир Зеленський започаткував відзнаку «Золоте серце» 2022 року. Відтоді цією спеціальною нагородою Глава держави відзначає тих, хто зробив вагомий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху.