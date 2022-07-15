Місцева влада має забезпечувати наявність і контроль стану приміщень для укриття населення – Кирило Тимошенко у Вінниці

Заступник керівника Офісу Глави держави Кирило Тимошенко за дорученням Президента України Володимира Зеленського та керівника його Офісу Андрія Єрмака здійснив робочу поїздку до Вінниці, де триває ліквідація наслідків ракетного удару, завданого російською армією.

Під час ознайомлення зі станом укриттів у місті було виявлено, що деякі з них – у жахливому стані. Тож Кирило Тимошенко акцентував на недостатньому рівні облаштування бомбосховищ.

«Місцева влада відповідальна за стан приміщень, де люди можуть укритися після оголошення повітряної тривоги. Люди мають знати, де перечекати небезпеку. Іще раз: стан і наявність укриттів – це завдання органів місцевої влади. Це сигнал не лише для Вінниці, а й для решти міст і селищ. Місцева влада повинна забезпечувати наявність і контроль стану спеціалізованих приміщень», – наголосив він.

З керівництвом міста були обговорені пріоритети щодо розв’язання безпекового питання, яке сьогодні актуальне як ніколи.

«Окремо апелюю до свідомості громадян: не нехтуйте, будь ласка, сигналами повітряної тривоги. Це може зберегти життя вам і вашим сім’ям», – зазначив Кирило Тимошенко.

За наявними даними, унаслідок російських ракетних обстрілів Вінниці 14 липня загинуло 23 людини, зокрема три дитини. Потерпілим надають усю необхідну медичну допомогу.

Лікарі борються за кожне життя. Медикаментів і всіх необхідних засобів достатньо. Вінницькі медики можуть розраховувати на допомогу колег з інших областей, але наразі такої потреби немає.

Щодо руйнувань, то Будинок культури, на жаль, не підлягає відновленню, його буде знесено. Будівлю Будинку побуту також неможливо відновити. Крім того, здійснюється оцінка збитків, завданих унаслідок пошкодження житлових будинків, зазначив Кирило Тимошенко.

