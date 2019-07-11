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Місцеві вибори логічно проводити після завершення формування ОТГ – керівник Офісу Президента

30 липня 2019 року - 15:21

Місцеві вибори логічно проводити після завершення формування ОТГ – керівник Офісу Президента

Місцеві вибори доречно проводити після завершення реформи децентралізації. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Богдан під час брифінгу 30 липня.

«У нас є проблема незакінченої реформи місцевого самоврядування. Частина виборів у ОТГ відбулася, частина не відбулася. Було б абсолютно логічно закінчити формування ОТГ, а тоді здійснити перевибори. Але ухвалення такого рішення – це питання діалогу з депутатами», – зазначив Андрій Богдан.

Крім того, він підкреслив, що проведення дострокових місцевих виборів неможливе без ухвалення відповідного закону.

Андрій Богдан також додав, що реформа децентралізації має бути завершена в тому вигляді, у якому вона була запланована, – з посиленням ролі громад у вирішенні питань їхньої життєдіяльності.

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