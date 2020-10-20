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Між Україною та США формально й реально існує стратегічне партнерство – заступник керівника Офісу Президента

12 листопада 2020 року - 15:28

Між Україною та Сполученими Штатами Америки існує стратегічне партнерство. США готові й надалі відігравати важливу роль у забезпеченні національної безпеки України. На цьому наголосив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква в ефірі програми «Запитання тут ставимо ми» на Радіо НВ.

За його словами, Україна розраховує на продовження підтримки суверенітету й територіальної цілісності з боку США.

«Сигнали, які йшли від тоді ще кандидата у Президенти Джозефа Байдена, і які продовжують іти зараз, вселяють оптимізм: Сполучені Штати Америки готові й надалі відігравати важливу роль у забезпеченні національної безпеки України, у питанні завершення агресії на Донбасі і в питаннях допомоги, зокрема фінансової, на розбудову системи нашої національної безпеки», – сказав Ігор Жовква.

Заступник керівника Офісу Президента України висловив переконання, що США та інші країни – члени НАТО розкриватимуть перед Україною механізм програми Партнерства з розширеними можливостями.

«А ми будемо виконувати своє домашнє завдання, виконувати критерії, необхідні для членства України в НАТО: реформувати нашу систему Збройних сил, національної безпеки. Впевнені, що підтримка Сполучених Штатів у цьому процесі нам, безумовно, буде надана», – розповів він.

Ігор Жовква також зауважив, що в питанні боротьби з корупцією бачення Президента України Володимира Зеленського та потенційного майбутнього Президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена цілковито збігаються. Глава Української держави конкретними діями доводить свою налаштованість на боротьбу з корупцією. Наприклад, торік завершилося створення антикорупційної системи України: відбувся повноцінний запуск роботи Вищого антикорупційного суду. Також Президент чітко виступив на захист антикорупційної інфраструктури НАЗК після спроби Конституційного Суду України нівелювати її функціонал.

«Тут я сподіваюсь і впевнений у тому, що майбутній Президент Сполучених Штатів буде нашим союзником», – зазначив Ігор Жовква.

Крім того, за його словами, важливою частиною двосторонніх відносин України та США є економічна складова. Відповідні кроки у цій сфері відбувалися попри виборчий процес у США. Так, нещодавно було підписано угоду з компанією Westinghouse щодо переходу ще одного реактора української АЕС – цього разу типу ВВЕР-440 – на американське ядерне паливо. Також на минулому тижні відбулася зустріч у форматі відеозв’язку Президента України з президентом компанії Microsoft Бредом Смітом.

«Дуже багато американських компаній можуть бути зацікавлені в українському ринку. І будуть зацікавлені. І ми по цьому треку будемо рухатися також», – наголосив заступник керівника Офісу Президента України.

Водночас Ігор Жовква заявив, що наша держава розраховує на підтримку американських партнерів для завершення судової реформи в найкоротший термін. Президент України Володимир Зеленський на нещодавньому засіданні оновленої Комісії з питань судової реформи вже поставив відповідні завдання.

«Багато наших закордонних партнерів, серед іншого американські, кажуть: події, які зараз відбуваються, зокрема через Конституційний Суд, та рішуча налаштованість Президента у цій ситуації якраз і дозволяє саме в цей період завершити судову реформу. Буквально від усіх партнерів нам доводиться це чути», – розповів Ігор Жовква.

Заступник керівника Офісу Президента також повідомив, що наразі триває підготовка повноцінного візиту Володимира Зеленського до США, зокрема опрацювання порядку денного такої поїздки.

«Економіка також має бути у пріоритеті поряд з політикою, поряд із безпековими питаннями. Тому такий візит, безумовно, готується», – сказав Ігор Жовква.

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