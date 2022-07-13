Міжнародна експертна група Єрмака-Макфола стала ключовим майданчиком формування санкційної політики союзників щодо країни-агресора – керівник Офісу Президента

Відбулося чергове засідання Міжнародної експертної групи щодо санкцій проти Росії під головуванням керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака та екс-радника Президента США з питань національної безпеки, Посла Майкла Макфола. Захід провели у форматі відеоконференції.

Андрій Єрмак зауважив, що експерти групи підготували чотири масштабні документи та низку заяв, а також активно інформували широкий загал щодо необхідності санкцій проти Росії.

«Ці зусилля дуже високо оцінені Президентом України Володимиром Зеленським, українським урядом і, що найважливіше, всім українським народом. Їх також помітили наші союзники. Документи нашої групи передані лідерам багатьох держав – Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Європейського Союзу», – сказав керівник Офісу Глави держави.

За його словами, минулого тижня двоє американських сенаторів під час зустрічі з Президентом України згадали про роботу Міжнародної експертної групи.

«Вони зазначили, що сама ідея визнання Росії державою – спонсором тероризму випливає з Плану дій, наданого нашою групою», – зауважив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента наголосив, що на сьогодні вдалося виконати понад 50% кроків плану заходів групи.

Як зауважив Андрій Єрмак, Міжнародна експертна група стала ключовим майданчиком для формування санкцій проти країни-агресора, а на продукти її роботи посилаються майже всі світові лідери.

«Тепер ми бачимо, як координатори санкцій країн ЄС розробляють сьомий пакет на основі матеріалів нашої групи. Ми бачимо відображення наших ідей у санкціях Великої Британії, США та інших держав санкційної коаліції. Загалом група здійснила дуже важливий вплив. І хотів би, щоб ми підтримали цей успіх», – сказав він.

Керівник Офісу Президента зазначив, що Росія продовжує війну проти нашої держави, тому дуже важливо розширити санкційний пакет проти країни-агресора.

«Подальші енергетичні, фінансові санкції, розширення індивідуальних санкцій. Ми кажемо світові: немає часу втомлюватися від санкцій, а отже, й нам самим слід продовжувати роботу», – сказав він.

Учасники засідання погодилися з важливістю посилення санкцій проти Росії, зокрема визнання агресора державою – спонсором тероризму, розширення персональних санкцій, подальших секторальних санкцій у фінансовій та енергетичній сферах, ширших торговельних і технологічних обмежень. Країна-агресор має зазнати якомога більших збитків, наголосили експерти.

Вони також запропонували проаналізувати вплив санкцій на окремі сектори економіки Росії, щоб напрацювати рекомендації щодо посилення їхньої ефективності.

Стосовно додаткових форматів роботи групи Андрій Єрмак запропонував проводити регулярні брифи в режимі відеоконференцій з колегами з інших країн, які безпосередньо працюють над санкційною політикою. До них зможуть долучатися представники Міжнародної експертної групи, українського парламенту та парламентів країн-партнерів, Європейської комісії, Державного департаменту США та інших структур, що беруть участь у роботі над санкціями.

Андрій Єрмак подякував учасникам Міжнародної експертної групи за їхню важливу роботу й закликав вносити нові пропозиції та продукувати ідеї задля досягнення результату.

«Продовжуйте генерувати ідеї та переконувати. Наша робота змінює правила гри. І вона є безцінною, вона зберігає життя українців і наближає нашу перемогу», – зазначив керівник Офісу Президента.