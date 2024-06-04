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Міжнародна коаліція за повернення українських дітей постійно зростає – Олена Зеленська в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ

5 червня 2024 року - 15:19

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей постійно зростає – Олена Зеленська в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ

Україна розшукує 19 тисяч примусово вивезених державою-агресоркою РФ українських дітей. Це лише ті, чиї імена вдалося верифікувати. Про це перша леді України Олена Зеленська розповіла в інтерв’ю журналістам з Аргентини, Бразилії, Колумбії, Мексики, Перу, Сальвадору та Чилі. 

Дружина Президента наголосила, що Росія продовжує приховувати дані та місцеперебування українських дітей. Доступу до них не мають ані українські органи влади, ані міжнародні організації.

«Протиставити російському свавіллю щодо беззахисних дітей можемо тільки спільні зусилля всіх вільних країн. Обнадіює, що Міжнародна коаліція за повернення українських дітей постійно зростає. Важливо, щоб усі країни світу якнайшвидше зрозуміли: права та захист українських дітей – це про права й захист їхніх дітей також», – сказала Олена Зеленська. 

Вона додала, що зараз до коаліції входять уже 37 країн. Днями до неї приєдналася Аргентина.

Під час інтерв’ю перша леді також розповіла про роботу з упровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» та діяльність Фундації Олени Зеленської. 

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