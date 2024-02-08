Міжнародна робоча група щодо екологічних наслідків війни презентувала Главі держави Екологічний договір для України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни, яку очолюють колишня віцепремʼєр-міністерка та міністерка закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

З боку Міжнародної робочої групи участь у зустрічі також узяли: віцепрезидентка Європейського парламенту Гайді Гаутала, комісар Європейського Союзу з питань довкілля, океанів та рибальства Віргініюс Сінкявічюс, колишній член парламенту Аландських островів Саймон Холмстрьом та член парламенту Швеції Ребекка ле Муан.

З української сторони до заходу долучилися: перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, Генеральний прокурор Андрій Костін, радники очільника Офісу Глави держави Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

Вітаючи делегацію в Києві, Президент подякував експертам за роботу у важливому напрямі захисту довкілля, яке зазнало значної шкоди через агресію Росії. Зокрема, він відзначив розробку механізмів із подолання наслідків війни для навколишнього середовища.

Глава держави високо оцінив Екологічний договір для України, напрацьований Міжнародною робочою групою, презентація якого відбувається сьогодні. Він акцентував, що цей документ важливий у контексті імплементації восьмого пункту Української формули миру, який стосується екологічної безпеки.

«Дуже дякую вам і всім представникам високої робочої групи щодо подолання такого важливого виклику для України – екологічних наслідків цієї війни. Я надзвичайно вдячний за результати вашої роботи на цьому треку, за підготовку цього документа», – сказав Володимир Зеленський і додав, що положення договору стануть основою для подальших кроків у напрямі захисту навколишнього середовища.

«Як ви знаєте, ми готуємо перший саміт миру на основі нашої Формули миру у Швейцарії, і питання екології – пункт восьмий у цій Формулі. Я думаю, цей документ допоможе всім залученим країнам спільно з нами імплементувати трек із захисту та відновлення навколишнього середовища», – сказав Глава держави.

Співголова робочої групи, колишня віцепремʼєр-міністерка та міністерка закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем передала Володимиру Зеленському Екологічний договір для України, який містить 50 рекомендацій. На її переконання, ці рекомендації допоможуть Україні та її громадянам у правильному зборі та підготовці доказової бази для відкриття кримінальних проваджень і в майбутньому – в отриманні репарацій за завдану довкіллю шкоду, у правильному розмінуванні територій, в екологічному відновленні та відбудові країни, яка була б дружньою до навколишнього середовища.

Маргот Вальстрем подякувала Володимиру Зеленському за довіру в такому важливому питанні. Вона також висловила вдячність представникам Офісу Президента, уряду, Офісу Генерального прокурора, профільним фахівцям за допомогу у виконанні поставлених перед групою завдань щодо вивчення масштабів шкоди, якої завдає довкіллю російська агресія проти України, опрацювання питання можливих заходів для здійснення правосуддя, у напрацюванні рекомендацій щодо «зеленої» реконструкції та відновлення.

«Міжнародна спільнота повинна розуміти потреби України, повинна розуміти, що треба буде профінансувати це й допомогти з експертизою та іншими речами. У тому, що стосується втілення, ми будемо радо допомагати з тим, щоб перетворити це на реальність», – сказала колишня віцепрем’єр-міністерка Швеції.

Андрій Єрмак зі свого боку заявив, що напрацьований документ задає принципово новий стандарт у підходах до оцінки наслідків збройних конфліктів і стандарти оцінки впливу війни на екологію.

Керівник Офісу Президента також додав, що ці рекомендації стануть основою для презентації на першому Глобальному саміті миру для всього світу дій у подібних ситуаціях, які дали б змогу оцінити збитки та отримати репарації за завдану довкіллю шкоду.

Маргот Вальстрем додала, що члени Міжнародної робочої групи можуть бути адвокатами України у світі й показувати приклади того, що може бути зроблено для відновлення екології в майбутньому.

«Зараз немає жодних стандартів, щоб достовірно виміряти вплив війни на навколишнє середовище. Я щиро вірю, що юридичний аспект дуже важливий. Ви зможете показати приклад того, яким чином можна забезпечити справедливість і, сподіваюся, репарації, за ці злочини», – наголосила співголова Міжнародної робочої групи.