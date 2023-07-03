Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола представила новий документ щодо посилення санкцій проти російського ВПК

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) Посол Майкл Макфол, представила новий звіт (№ 12), спрямований на обмеження доступу російського ВПК до західних технологій.

Керівник Офісу Глави держави заявив, що цей документ містить переконливі докази того, як західні складники й далі сприяють повномасштабному вторгненню Росії та війні проти України. Російська ракета Х-101, яка 13 червня поточного року вбила 11 людей, зокрема одну дитину, у п’ятиповерховому житловому будинку в Кривому Розі, містила 53 критично важливі компоненти, отримані з демократичних країн, нагадав Андрій Єрмак.

За його словами, у звіті надано докладні рекомендації щодо того, як зупинити потрапляння критично важливих ракетних компонентів із демократичних держав до Росії.

«У разі їх виконання ми суттєво обмежимо можливості Росії виробляти нові ракети й поповнювати свій арсенал», – сказав керівник Офісу Президента України.

Він наголосив, що Росія у другій половині 2022 року змогла відновити й навіть перевищити досанкційний рівень імпорту критичних компонентів для виробництва різноманітної зброї.

«Усю інформацію, яка міститься в цьому звіті, і всі докази ми передали нашим міжнародним партнерам, і тепер очікуємо на рішучі, швидкі та ефективні дії», – зазначив Андрій Єрмак.

На його переконання, важливо не лише значно посилити санкції, а й суттєво вдосконалити порядки й практики застосування наявних обмежень.

«Необхідно негайно повністю припинити передачу Росії з демократичних країн технологічних складників для виробництва зброї, а також поступово повністю ізолювати Росію від торгівлі з вільним світом, за винятком кількох гуманітарних категорій», – наголосив керівник Офісу Глави держави.

Як зауважила перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, необхідно посилювати санкції до повної втрати державою-терористом спроможності далі вести агресивну війну.

Звіт демонструє, що основа сучасного військового апарату Росії досі значною мірою залежить від складної електроніки, що надходить із розвинутих країн. Зокрема, мікрочипи західного виробництва були виявлені в кожному типі обладнання, яке досліджували українські органи влади.

Аналіз 1057 іноземних компонентів російської військової техніки, вироблених 155 компаніями, демонструє, що в ланцюжку військових поставок Росії зберігається доступ до критично важливих західних технологій з початку війни протягом 2022 року і першого кварталу 2023-го.

Дослідження показало, що критично важливі компоненти, виявлені на полі бою з квітня минулого року, містяться в широкому спектрі озброєнь, включно з ракетами, бронетехнікою, артилерією, гелікоптерами, засобами РЕБ тощо.

«На 155 компаній, чия продукція була ідентифікована у російській зброї, у 2022 році припадало 2,9 мільярда доларів продажу критично важливих компонентів у Росію. При цьому постачання практично повністю здійснюється через треті країни», – зазначив секретар Міжнародної експертної групи щодо санкцій Владислав Власюк.

Звіт підготували представники Міжнародної робочої групи Єрмака-Макфола та Київської школи економіки.

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії працює за дорученням Президента України Володимира Зеленського.