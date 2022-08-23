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Міжнародна спільнота має тиснути на Росію, щоб окупанти покинули територію ЗАЕС – Президент України

23 серпня 2022 року - 23:06

Міжнародна спільнота має тиснути на Росію, щоб окупанти покинули територію ЗАЕС – Президент України

Україна готова забезпечити коридор для прибуття місії ООН і МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, яка перебуває під окупацією російських військ. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками саміту міжнародної Кримської платформи в Києві.

«На станції перебувають наші фахівці. Слава богу, вдалося їх там залишити. Завдяки цьому атомна електростанція працює, на сьогодні викидів там не було. Небезпека – стовідсоткова, тому що ми не контролюємо, що там відбувається», – розповів Президент.

Зокрема, за його словами, є інформація про те, що окупанти щось завозили на територію Запорізької АЕС. Безпечність цього неможливо встановити.

«Тобто все що завгодно може бути: мінування, вибухи чи небезпечне від’єднання від наших мереж і переключення потоку на інший напрямок. Це може призвести до трагедії для всього світу», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що питання безпеки ЗАЕС порушується на всіх рівнях. Зокрема, Глава держави обговорював його з президентами Франції, Туреччини, іншими лідерами, а також з представниками ООН і МАГАТЕ. Було погоджено, що окупанти мають покинути територію станції, адже це вже питання не війни, а безпеки для всього світу.

«Треба тиснути на Росію, ставити їм ультиматум від міжнародної спільноти, що вони повинні вийти (з території ЗАЕС. – Ред.), вивезти техніку, бомби, зброю та людей, які точно не розуміють, що там відбувається, і не мають жодного стосунку до атомної енергетики», – наголосив Глава держави.

З його словами, Україна запропонувала, щоб фахівці МАГАТЕ й ООН приїхали до нашої країни і з дотриманням українського законодавства прибули на окуповану частину української території – ЗАЕС.

«Ми раді, що всі цивілізовані люди нас почули, і зараз ми очікуємо на приїзд. Ми готові зробити безпечний коридор, щоб вони поїхали на поки що окуповану територію», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна знає про спроби окупантів від’єднати ЗАЕС, але вони не були реалізовані.

«Будемо вірити, що вони почули, що це небезпечно для всього світу», – додав Глава держави.

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Участь Президента України у другому саміті Кримської платформи

23 серпня 2022 року - 16:46
Відбувся другий саміт Кримської платформи, ініційований Президентом України Володимиром Зеленським. У його роботі взяли участь представники близько 60 іноземних держав і міжнародних організацій. Зокрема, долучилися лідери «Великої сімки», представники Африканського континенту та країн Латинської Америки, 23 серпня 2022 року.
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