Міжнародне медичне партнерство: Олена Зеленська обговорила з міністеркою розвитку Німеччини перспективи співпраці

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з міністеркою економічного співробітництва та розвитку ФРН Свеньєю Шульце в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця. Разом із міністром вони обговорили перспективи співпраці між країнами у форматі міжнародного медичного партнерства.

«Німеччина – лідер із медичної евакуації українців, прийняла вже 1155 осіб, серед яких 833 військових та 38 дітей. Ще 365 українських дітей, які мають онкологічні захворювання, також проліковані у ФРН. Усе це стало можливим завдяки увазі німецького уряду та особисто Свеньї Шульце. Вона завжди акцентує на людському вимірі відновлення України», – наголосила дружина Президента.

Вона також подякувала за нещодавнє підписання декларації про наміри щодо співробітництва між міністерствами охорони здоров’я України та Німеччини. Це продовження унікальної української ініціативи – Міжнародного медичного партнерства, яку започаткували минулої осені під час третього Саміту перших леді та джентльменів. Зараз є вже 33 таких партнерства, а про намір укласти ще 10 із клініками Німеччини оголосили на нещодавній конференції щодо ментального здоров’я в Берліні.

Зокрема, берлінська клініка «Шаріте» є партнером Національного медичного університету імені Богомольця.

«Для українських медиків це унікальна можливість отримати найкращі світові знання та досвід із перших рук. І, маючи їх, змінити українську медицину: привезти інновації до свого інституту, своїх клінік, поширити на всю країну», – переконана Олена Зеленська.

Ще два меморандуми підписали напередодні, під час другого Міжнародного саміту міст та регіонів: між Чернігівською обласною дитячою лікарнею та Університетською лікарнею Грайфсвальда та між Чернігівською обласною лікарнею та Університетською лікарнею Ростока.