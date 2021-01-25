Міжнародні партнери України підтримують рішення РНБО про застосування санкцій щодо низки телеканалів – Глава держави

Президент Володимир Зеленський наголосив, що рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування обмежувальних заходів щодо власника низки телеканалів було виправданим і законним, його підтримали міжнародні партнери України.

«Рішення РНБО законне, логічне, виправдане й, головне, – справедливе. І ще – повністю підтримане США та Євросоюзом і країнами «Великої сімки», які чітко бачать різницю між цензурою та захистом національних інтересів», – зазначив Глава держави у своєму влозі.

Президент зауважив, що як людина, яка понад 20 років пропрацювала на телебаченні, якій забороняли концерти, фільми та серіали, яка ненавидить цензуру і знає, що таке захищати свободу слова, він ухвалив рішення про санкції, маючи вагомі причини.

«Якщо хтось забув – Росія анексувала у нас Крим, а частина нашої території сьогодні окупована, впевнений, що тимчасово. І всі ті, для кого бізнес із цими територіями є нормою, ті, для кого підтримувати зв'язки з незаконними формуваннями і псевдоструктурами на цих територіях є нормою, – всі вони створюють загрозу нашій країні. А значить, країна буде з ними боротися. І це теж є нормою. І як Президент я зобов'язаний і буду діяти будь-якими доступними мені законними способами для нейтралізації подібних загроз. Зокрема за допомогою санкцій», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав, що Закон «Про санкції» почав діяти з 2014 року, відколи в Україні триває війна. Саме тому в суворій відповідності до цього закону, а також до Конституції України, на підставі постанови Верховної Ради від 2018 року та даних Служби безпеки України РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до власника каналів «112 Україна», ZIK, NewsOne та інших.

За його словами, ці канали утримували «інформаційні армії», які дуже професійно вводили в оману населення України, зокрема щодо земельної реформи, питання зниження тарифів та війни на Донбасі.

«Заробляючи завдяки війні, вони переконували, що ніякої війни насправді немає. Точніше, є, але вона громадянська. Ні, не в сенсі, що воюють громадяни України й Росії, а що це наш внутрішній конфлікт, сварка, маленький «міжсобойчик», – зазначив Президент.

«Саме це головна причина припинення мовлення – і єдина, а не якась критика мене як Президента. Давайте чесно – сьогодні влада отримує від усіх каналів: і від приватних, і від державних, але далеко не всі канали потрапляють під санкції від влади», – додав Володимир Зеленський.

Президент також відповів на звинувачення у «зеленому фашизмі» – Глава держави повідомив, що його дід воював на фронті під час Другої світової війни, а братів діда та їхні родини вбили нацисти.