Міжнародний компенсаційний механізм і спеціальний трибунал: в Офісі Президента прийняли депутата Бундестагу

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра зустрілася з депутатом Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини Ральфом Штегнером, який приїхав до України з візитом уперше за понад 10 років.

Під час зустрічі обговорили безпекову, економічну, дипломатичну та правову співпрацю між Німеччиною та Україною.

Ірина Мудра подякувала ФРН і німецькому народові за незмінну підтримку України. Вона наголосила на тому, що важливо якомога швидше завершити роботу над створенням міжнародного компенсаційного механізму та спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії.

Депутат Бундестагу відзначив те, що Україна ратифікувала Римський статут, і підтримав спрямування заморожених російських суверенних активів до міжнародного компенсаційного механізму. За словами Ральфа Штегнера, це відповідає інтересам усіх європейських країн. Він також наголосив на тому, що підтримка України з боку Німеччини не зменшиться за жодних обставин.

Ірина Мудра та Ральф Штегнер погодилися, що їхня зустріч є важливим кроком до ширшого діалогу та співпраці між двома країнами.