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Молоді сподобалося новорічне привітання Володимира Зеленського – опитування

5 січня 2021 року - 13:08

Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського подивилося 70% українців. Про це свідчать результати дослідження суспільно-політичних настроїв населення, яке провела група «Рейтинг».

Згідно з опитуванням, з тих, хто бачив привітання, 43% оцінили його позитивно, ще 35% – нейтрально. 1% респондентів не змогли відповісти.

Схвально про вітання відгукнулася насамперед молодь віком 18-29 років (58% з них оцінили його позитивно), люди у віці 30-39 років (49% позитивних відгуків) та люди віком від 40 до 49 років (45%).

Найбільш позитивно новорічне привітання Глави держави оцінили жителі заходу України (48%), центру (45%) та півдня (41%).

Опитування проводилося на території України з 2 по 4 січня 2021 року серед 2500 респондентів віком від 18 років і старших методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами та типом поселення. Помилка репрезентативності – не більше 2%.

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