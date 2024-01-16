Моральний дух українців підтримує прагнення справедливості, яка має відобразитися у притягненні до відповідальності винних в агресії – Володимир Зеленський під час спеціального засідання ВЕФ у Давосі

Головною мотивацією для українського народу продовжувати боротьбу з повномасштабною російською агресією є бажання справедливості та свободи, спільні для всіх цивілізованих людей. Саме тому світ має допомогти Україні, зокрема посилювати її економіку, адже наша держава сьогодні зміцнює світову безпеку. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час участі у спеціальному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Відповідаючи на запитання учасників засідання, Глава держави зазначив, що український народ ніколи не пробачить Володимиру Путіну, його оточенню та всім тим, хто підтримував цю війну й тероризм проти наших громадян, загибель і страждання дітей.

«Ми не терористи, тому це будуть кримінальні, судові процеси. І обов’язково буде відповідальність. Вона має бути. Або після цього терору прийдуть інші, будуть повторення, автократія, агресія. Адже можна, якщо немає жодних наслідків. Тому ніхто нікому з убивць не пробачить», – заявив він.

При цьому Володимир Зеленський акцентував, що моральний дух українців підтримує не бажання помсти, а прагнення справедливості, що має відображатися у вироках конкретним людям, які скоювали злочини.

«Моральний дух підтримує бажання українців бути вільними. Український народ бореться за свободу, права людей, свій вибір – як ти хочеш жити, кого хочеш обирати, кого хочеш любити, де хочеш відпочивати. Бореться абсолютно сміливо, міцно. І бореться за наші з вами спільні цінності», – наголосив він.

За словами Президента, ціну свободи й справедливості важче зрозуміти, коли їм нічого не загрожує, коли немає війни. Та люди в усьому цивілізованому світі мають розуміти їхню ціну ще до того, як станеться лихо, і підтримувати Україну.

«І якщо ми всі це зрозуміємо, ми об’єднаємося в допомозі Україні та в політичній ізоляції Путіна. І це будуть правильні політичні превентивні кроки, щоб війна не пройшла через Україну й не прийшла до інших країн. А саме цього хоче Путін», – переконаний Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання про те, як держави світу можуть допомогти Україні, Президент закликав їх інвестувати в нашу країну. За його словами, це посилить українську економіку та сприятиме поверненню додому українських громадян, а міцна Україна посилить безпеку інших держав.

«Наша міць і скарб України – це насамперед люди. Вони довели всьому світу, що вони розумні, талановиті, сучасні й кмітливі. Вони сміливі та абсолютно відкриті. І я сказав вам, що для нас сьогодні побудувати міцну економіку може тільки наше населення, наш народ і ваші інвестиції, робочі місця. Для цього нам потрібні інвестиції абсолютно зрозумілих, прогнозованих, чистих компаній», – резюмував Глава держави.