«М’яка сила» стає дієвою й потужною – Олена Зеленська розповіла, як Саміт перших леді та джентльменів допомагає Україні та змінює світ

Дружина Президента України Олена Зеленська розповіла про розвиток Саміту перших леді та джентльменів у році, що минає.

З її ініціативи 23 липня у Києві відбувся вже другий такий захід. Саміт, започаткований першою леді у 2021 році як міжнародна платформа для обміну досвідом та реалізації спільних проектів задля добробуту людей у світі, зібрав удвічі більше представництво, ніж торік. У 2021-му захід об’єднав 11 перших леді та майже два десятки експертів. У поточному році подвоїлась кількість як учасників (23 перших леді), так і міжнародних спікерів. Особисто та в онлайн-форматі у ньому взяли участь 23 дружини лідерів різних країн, зокрема Австрії, Белізу, Бельгії, Греції, Еквадору, Ізраїлю, Ісландії, Іспанії, Канади, Латвії, Литви, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Сербії, США, Туреччини, Франції, Чорногорії, а також принцеса Ліхтенштейну, дружина Президента Європейської ради, Королева Швеції. До заходу приєдналися майже 50 всесвітньо відомих спікерів, серед яких Президент Республіки Польща Анджей Дуда, Президент Європейської ради Шарль Мішель, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус, британський футболіст і меценат Девід Бекхем, американський актор Річард Гір.

Саміт відбувся у форматі телемосту між п'ятьма країнами. Головна студія була розташована в Києві, на території Національного заповідника «Софія Київська», чотири інші – у Варшаві, Брюсселі, Вашингтоні та Лондоні. Захід транслювали у понад 20 країнах світу.

Другий Саміт мав на меті привернути увагу світу до російської агресії в Україні. Його тема: «Україна та світ: майбутнє, яке ми (від)будуємо разом».

«У 2021-му я започатковувала Саміт – унікальну спільноту перших леді та джентльменів, щоб робити світ кращим, розвиваючи його. Тоді ніхто не уявляв, що світ доведеться рятувати. І конкретно цілу країну. Нашу країну. Після 24 лютого, після російського вторгнення, коли багато професійних політиків іще навіть не встигли зробити заяв, мої колеги вийшли зі словами підтримки, з пропозиціями допомоги. У найважчі після російського нападу місяці ми разом евакуювали дітей з онкологією, завозили в Україну гуманітарну допомогу та інкубатори для новонароджених. Разом задумували та втілювали програми психологічної допомоги й протезування для постраждалих від війни. І на пропозицію провести другий Саміт вони відгукнулися миттєво. Думаю, все це стало можливим, бо в нас – спільні цінності. І найбільша з них – людське життя і його порятунок», – розповіла Олена Зеленська.

Дружина Президента зазначила, що Саміт забезпечив дієву допомогу Україні. Напередодні заходу через фандрейзингову платформу United24 почався збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги типу С. Ці реанімобілі можуть рухатися навіть бездоріжжям та обладнані всім необхідним, щоб швидко й безпечно доправити до лікарні важкопоранених. У межах Саміту вдалося зібрати 6,4 млн доларів США, що дало змогу закупити 84 автомобілі швидкої допомоги для потреб МОЗ України.

Олена Зеленська наголосила, що цьогоріч Саміт перетворився на постійну платформу – зустрічі з його учасниками для ефективної допомоги Україні та українцям вона проводила цілий рік, зокрема на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, під час візитів до Франції, Великої Британії, Польщі, Туреччини, а також за допомогою відеозв’язку.

У межах візиту до Нью-Йорка з нагоди 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН перша леді України також провела зустріч у форматі бранчу, до якої приєдналося ширше коло учасників: перша леді Латвії Андра Левіте, Польщі – Агата Корнгаузер-Дуда, Литви – Діана Наусєдєнє, Естонії – Сір'є Каріс, Суринаму – Меліса Сантохі-Сіначеррі, дружина Президента Європейської ради Амелі Дербаудренгієн, дружина Прем’єр-міністра Королівства Тонга Фіона Совалені, чоловік Прем’єр-міністра Люксембургу Готьє Дестене, дружина Прем’єр-міністра Мальти докторка Лідія Абела.

Крім того, Олена Зеленська провела серію телефонних та відеорозмов з колегами – учасницями другого Саміту перших леді та джентльменів, під час яких обговорила результати заходу та майбутні кроки зі співпраці в гуманітарних, культурних, освітніх проектах, а також у сфері ментального та фізичного здоров’я. Загалом Олена Зеленська провела 13 розмов.

«Відеодзвінки, які ми здійснили в межах Саміту, дали змогу поглибити відносини між нашими країнами, більше дізнатися про життя людей та їхні потреби. А це все важливе для об'єднання зусиль і роботи над спільними проектами. Разом ми можемо більше, ніж поодинці», – наголосила вона.

Напередодні Нового року дружина Президента України та учасники Саміту перших леді та джентльменів підбили в онлайн-форматі підсумки поточного року та заклали плани на наступний.

У зустрічі взяли участь: перша леді Франції Бріжит Макрон, перша леді Латвійської Республіки Андра Левіте, дружина Президента Литви Діана Наусєдєнє, перша леді Ісландії Еліза Рейд, дружина Президента Республіки Північна Македонія Елізабета Гьоргієвська, дружина Премʼєр-міністра Бельгії Аннік Пендерс, перша леді Республіки Сербія Тамара Вучич, дружина Премʼєр-міністра Бермудських островів Крістін Берт, перша леді Естонії Сір'є Каріс. Олена Зеленська запропонувала інтеграцію Саміту в заходи міжнародних організацій і навпаки.

«Такі зустрічі в межах інших великих міжнародних подій додадуть нашій співпраці регулярності. Ми можемо спільно проводити міжнародні події інших глобальних організацій: ГА ООН, G7, G20 тощо – і самі представляти Саміт на їхніх полях», – сказала дружина Президента.

Вона відзначила, що російський напад на Україну та український опір змінюють світ. І так само змінюється роль перших леді.

«Платформа Саміту працює попри війну. І навіть іще ефективніше. Цього року ми знайшли принципово нові формати взаємодії й отримали її практичні результати. На нашому прикладі «м’яка сила» стає дієвою й потужною, а роль перших леді помітно зростає», – резюмувала Олена Зеленська.