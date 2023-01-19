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Зустріч Президента України з Президентом Європейської ради у Києві
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На Алеї сміливості в Києві було відкрито іменну табличку Шарля Мішеля

19 січня 2023 року - 18:49

На Алеї сміливості в Києві було відкрито іменну табличку Шарля Мішеля

Президент України Володимир Зеленський і Президент Європейської ради Шарль Мішель після завершення перемовин у Києві відвідали Алею сміливості на площі Конституції та взяли участь у відкритті іменної таблички, присвяченої європейському лідеру.

Глава Української держави нагадав, що на Алеї закарбовані імена тих, хто був з Україною та підтримував українське суспільство у складні часи повномасштабного російського вторгнення.

«Ми пам’ятаємо всю допомогу й усю підтримку. Дякую вам», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до Шарля Мішеля.

Крім того, сьогодні Глава держави вручив Президенту Європейської ради орден «За заслуги» І ступеня. Таким чином було відзначено особистий внесок Шарля Мішеля у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та популяризацію Української держави у світі.

«Дякую за лідерство й лідерську підтримку України, нашої стійкості, нашої незалежності й нашого народу», – зазначив Президент України під час вручення нагороди в Маріїнському палаці.

Володимир Зеленський наголосив, що для нього честь вручити цю відзнаку.

 

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Зустріч Президента України з Президентом Європейської ради у Києві

19 січня 2023 року - 15:31
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