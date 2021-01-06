Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Вітання Президента України християнам східного обряду з Різдвом
Вітання Президента України християнам східного обряду з Різдвом

6 січня 2021 року - 18:01

Переглянути всі відео
ностанні новини

На батьківщину повертаються четверо українських моряків із судна Captain Khayyam, яких утримували в Лівії з 2016 року 

7 січня 2021 року - 10:55

Вітання Президента України християнам східного обряду з Різдвом

6 січня 2021 року - 18:00

Молоді сподобалося новорічне привітання Володимира Зеленського – опитування

5 січня 2021 року - 13:08

Володимир Зеленський лідирує серед політиків за рівнем довіри населення – дослідження

5 січня 2021 року - 12:50

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч громадян України, які перебували в таборах для біженців на території Сирії
Зустріч громадян України, які перебували в таборах для біженців на території Сирії

1 січня 2021 року - 09:46

Перейти до всіх галерей

На батьківщину повертаються четверо українських моряків із судна Captain Khayyam, яких утримували в Лівії з 2016 року 

7 січня 2021 року - 10:55

В Україну повертаються чотири українських громадянина – члени екіпажу танкера Captain Khayyam, який було затримано в територіальних водах Лівії 13 лютого 2016 року. Моряки Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський та Павло Чайка вже в дорозі додому.

Чотирьох українців та інших членів екіпажу танкера Captain Khayyam у грудні 2017 року лівійський суд засудив до п’яти років ув’язнення.

Оскільки двоє українських моряків мають проблеми зі здоров’ям, представники України неодноразово порушували перед лівійською стороною питання їхнього звільнення з гуманітарних міркувань.

Президент Володимир Зеленський привітав звільнення українських громадян і зазначив, що нарешті вони зможуть відсвяткувати Різдво у колі своїх рідних і близьких. 

Також Глава держави подякував за роботу українським дипломатам, Міністерству закордонних справ та іншим відомствам, завдяки яким повернення українців додому стало можливим.

«Українська держава не забуває та не залишає в біді своїх громадян. І ми робимо все можливе, використовуємо всі канали, щоб українці, які хочуть повернутися додому, могли це зробити. Бо держава існує для громадянина, для захисту його прав і свободи. А громадяни захищають нашу країну. Саме так і має бути», – зауважив Президент.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також тримає процес повернення моряків під контролем. 

«Президент Володимир Зеленський завжди наполягає на дотриманні одного важливого та непохитного принципу під назвою «Україна не кидає своїх». Це формула поваги нашої держави і громадян. Кожного разу, коли цей принцип підтверджується на практиці, я пишаюся Україною. А для рідних громадян, які повертаються, все простіше. Вони просто нарешті зможуть обійняти своїх близьких», – сказав він.
 

Версія для друку