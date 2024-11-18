На базі Люблянського університету у Словенії з’явиться відділення україністики

Перша леді України Олена Зеленська під час візиту до Словенії зустрілася з викладачами та ректоратом Люблянського університету.

Дружина Президента зазначила, що їхня зустріч відбувається у тисячний день із початку повномасштабного російського вторгнення, та розповіла про пошкоджені 114 закладів вищої освіти й десятки загиблих студентів.

Перша леді подякувала закладу за підтримку українських студентів, які в ньому навчаються, а також за проєкти архітектурного факультету для відновлення Харківського національного університету імені Василя Каразіна.

Під час зустрічі ректор Грегор Майдич офіційно оголосив про створення на базі університету відділення україністики.

«Це рішення було довгоочікуваним для України, адже кафедри словеністики працюють у Києві та Львові вже понад 15 років. І ще це міцне поповнення світової коаліції українських студій. Знання завжди підсилюють. Сподіваюся, що ще один осередок україністики зробить сильнішою і Україну, і Словенію, і всіх, хто захоче знати правду», – зазначила дружина Президента.

Крім того, Олена Зеленська разом із першим джентльменом Словенії Алешем Мусаром взяла участь у відкритті української книжкової полички в національній бібліотеці університету. Загалом уже є 200 таких поличок у 50 країнах Європи, Азії, Африки, Америки.